Dustin Brown verkündet Karriereende 2024

Auf seinen Social Media-Kanälen kündigte der deutsch-jamaikanische Tennisprofi Dustin Brown sein Karriereende im Jahr 2024 an.

Er stand 2016 auf Platz 64 der Weltrangliste, gewann acht Einzel-Titel auf der Challenger-Tour und zwei Doppel-Titel auf ATP-Ebene. 2014 kickte er überraschend Rafael Nadal in Wimbledon aus dem Turnier, er war Teil der deutschen Davis Cup-Mannschaft und beeindruckte die Tenniswelt mit seinem extrovertierten Auftreten und seinem unterhaltsamen Spielstil. Zuletzt trat Dustin Brown bei immer weniger Turnieren an und fehlte verletzungsbedingt immer häufiger auf der Tour. Nun veröffentlichte der Deutsch-Jamaikaner ein Posting, in dem er sein Karriereende 2024 ankündigte.

Dustin Brown: „Es war eine erfüllende und lustige Zeit“

„Ich startete meine Karriere 2002. Nach 22 Saisons wollte ich euch wissen lassen, dass 2024 mein letztes Jahr auf der Tour wird“, schrieb er auf Instagram. „Es war eine verrückte Reise, aber eine sehr erfüllende und lustige Zeit.“ Der Grund für die Entscheidung des 39-Jährigen seien anhaltende Verletzungsprobleme. „Ich habe noch immer ein paar Probleme, mit denen ich versuche, klarzukommen“, fügte er an.

Dustin Brown trat im Jahr 2002 bei seinen ersten Matches auf ITF-Ebene in Jamaika an. Dort spielte er sich in die Top 600 der Weltrangliste. Im Anschluss an seinen College-Abschluss kehrte Brown 2003 nach Deutschland zurück und spielte weitere Turniere im europäischen Raum. Mit einem Wohnmobil, ein Geschenk seiner Eltern, reiste er von Turnier zu Turnier. Dort bespannte er nebenher seine eigenen Schläger und die der Tour-Kollegen. 2010 schaffte Brown erstmals den Sprung in die Top-100. Aufsehen erregte Brown vor allem mit seinen Siegen 2014 gegen Rafael Nadal in Halle und im gleichen Jahr in der zweiten Runde von Wimbledon.