Ella Seidel erstmals im Wimbledon-Hauptfeld

Nach ihrem Dreisatzsieg im Qualifikationsfinale steht die Hamburgerin Ella Seidel erstmals im Hauptfeld des Rasenklassikers in Wimbledon. Sie bezwang die Kroatin Jana Fett mit 6:2, 4:6 und 6:3 – zuvor gewann sie bereits im deutschen Duell gegen Jule Niemeier.

Ella Seidel, die momentan die Nummer 110 der Weltrangliste ist, konnte bereits in der Vorwoche gegen Anna Kalinskaya (Nummer 28 der Welt) den größten Sieg ihrer noch jungen Karriere einfahren. Diese gute Form nahm sie auch mit in die Wimbledon-Qualifikation nach Roehampton, wo sie drei solide Siege einfuhr. Das Match gegen Jana Fett war zwar ziemlich ausgeglichen – die wichtigen Punkte entschied Seidel jedoch für sich.

Erst zum zweiten Mal in ihrer Karriere steht Ella Seidel im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Bei den Australian Open 2024 hatte sie mit Aryna Sabalenka damals kein einfaches Los und verlor ihr Erstrundenmatch deutlich. In Wimbledon will die 20-Jährige, die sich als einzige Deutsche erfolgreich durch die Qualifikation gespielt hat, nun zeigen, was sie kann.

Gegen wen es diesmal in Runde 1 geht, steht allerdings noch nicht fest. Die Auslosung findet am heutigen Freitag um 11 Uhr deutscher Zeit statt. Egal, auf wenn die junge Hamburgerin trifft – ein Erfolg ist es für sie jetzt schon allemal.