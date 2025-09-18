Ella Seidel: Willkommen in den Top 100!

Ella Seidel kämpft sich beim WTA-Turnier in Seoul ins Viertelfinale. Der Lohn: Sie schafft den erstmaligen Einzug in die Top 100.

Sie war in den letzten Monaten stets nah dran, nun ist es endlich passiert. Ella Seidel hat den erstmaligen Einzug in die Top 100 geschafft. Die 20-Jährige erreichte beim WTA-Turnier in Seoul das Viertelfinale, was sie im WTA-Ranking automatisch unter die Top 100 bringen wird – derzeit auf Platz 95. Im WTA Race, das nur die Ergebnisse dieses Jahres berücksichtigt, steht die Deutsche momentan auf Platz 87.

Seoul: Ella Seidel wehrt Matchball ab

Seidel erreichte ihren persönlichen Meilenstein nach einer Energieleistung im Achtelfinale in Seoul. Die Hamburgerin rang die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia nach 3:31 Stunden Spielzeit mit 6:7, 7:6, 7:5 nieder. Im dritten Satz lag sie dabei mit 2:5 zurück und musste einen Matchball abwehren. Im Viertelfinale geht es gegen die an zwei gesetzte Russin Ekaterina Alexandrova.

Seidel stand dieses Jahr nach erfolgreicher Qualifikation erstmals im Hauptfeld in Wimbledon, wo sie in der ersten Runde verletzungsbedingt aufgeben musste. Beim Masters-Turnier in Cincinnati schaffte sie es als Qualifikantin den Einzug ins Achtelfinale. Bei den US Open in New York scheiterte sie im Quali-Finale. Mit dem Einzug in die Top 100 wird Seidel, sofern sie ihre Position hält, bei den Grand-Slam-Turnieren automatisch im Hauptfeld stehen.