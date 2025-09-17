Als VIPs zu den Erste Bank Open in Wien reisen und damit Gutes tun!

Ersteigert bei United Charity VIP-Tickets für die Erste Bank Open in Wien, wo unter anderem Jannik Sinner und Alexander Zverev aufschlagen werden.

United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, versteigert derzeit für den guten Zweck exklusive VIP-Tickets für die Erste Bank Open in Wien. Auf besten Plätzen erleben die Auktionsgewinner die internationalen Top-Spieler wie Jannik Sinner, Alexander Zverev, Daniil Medvedev und viele mehr in den spannenden Matches. Mit dem Erlös unterstützt United Charity die Bildungsstiftung motion4kids, die sich für bessere Bildungschancen für Kinder engagiert – insbesondere durch Bewegung.

