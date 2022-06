Erstrunden-Aus für Niemeier in Berlin

Berlin (SID) – Tennisspielerin Jule Niemeier ist beim WTA-Turnier in Berlin wie im Vorjahr an Auftaktgegnerin Belinda Bencic gescheitert. Die Dortmunderin verlor trotz einer ansprechenden Leistung gegen die Olympiasiegerin nach fast zweieinhalb Stunden Spielzeit 4:6, 7:5, 3:6.

Bereits 2021 war Niemeier an gleicher Stelle in Runde eins nach drei Sätzen gegen die Weltranglisten-17. aus der Schweiz ausgeschieden. Zuletzt gewann die 22-Jährige im kroatischen Makarska erstmals ein Challenger-Turnier und wird seitdem zum zweiten Mal in ihrer Karriere unter den Top 100 der Weltrangliste geführt.

Die Hamburgerin Tamara Korpatsch hatte am Montag ebenfalls den Einzug in die zweite Runde verpasst. Andrea Petkovic (Darmstadt), die letzte verbliebene Deutsche, trifft am Nachmittag auf die Spanierin Garbine Muguruza.

Top-Spielerin Angelique Kerber (Kiel) hatte „fehlende Wertschätzung“ beklagt und sich daher gegen einen Start in Berlin entschieden. Sie bereitet sich in Bad Homburg auf Wimbledon (ab 27. Juni) vor.