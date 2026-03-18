Eva Lys und ihr besonderer Glücksbringer

Eva Lys kehrt in Miami nach Verletzung auf die Tour zurück. Im Interview mit tennis MAGAZIN sprach sie über ihren Glücksbringer, der auf dem Platz immer dabei ist.

Als tennis MAGAZIN Eva Lys im Februar 2026 in Hamburg trifft, ist die 24-Jährige kurz vor der Abreise nach Indian Wells. Nach der Auftaktniederlage bei den Australian Open musste Lys eine Zwangspause einlegen. Ihre Knieverletzung, die sich zu Jahresbeginn beim United Cup zugezogen hatte, stellte sich als gravierender dar, als zunächst angenommen.

Lys: Sitcoms während Verletzungspause

Welchen Stellenwert Tennis im Leben von Lys einnimmt, spürt man sofort, wenn sie über ihr Leben als Profispielerin berichtet. „Ich bin gerade in einer Position gewesen, wo ich gar kein Tennis spielen durfte. Ich war mental angeknackst. Ich habe angefangen, alle Sitcoms meiner Lieblingsserie Brooklyn 99 zu gucken, weil ich etwas Leichtes brauchte. In solchen Momenten merkt man, warum man den Sport eigentlich macht. Es geht dabei nicht um das Reisen, das Geld oder die Anerkennung, sondern es geht wirklich darum, dass ich den Sport so sehr liebe und die Zeit auf dem Platz so genieße“, erzählte sie im Gespräch mit tennis MAGAZIN.

Ihren Start beim Masters-Turnier in Indian Wells musste Lys absagen. „Ich wollte wirklich dabei sein, aber ich bin einfach noch nicht bereit. Harte Entscheidung, vor allem in letzter Minute, aber Gesundheit steht immer an erster Stelle“, sagte Lys in Indian Wells. Beim Masters-Turnier in Miami wird die Deutsche aber an den Start gehen. In der ersten Runde trifft Lys auf die ukrainische Qualifikantin Yuliia Starodubtseva.

Eva Lys und die goldene Stecknadel

Im Match in Miami gegen Starodubtseva ist – wie in all ihren Matches – ein besonderer Glücksbringer dabei.

Gegenüber tennis MAGAZIN verriet sie: „Ich bin abergläubisch. Als ich zehn war, hat mir meine Mama eine Sicherheitsnadel an meinen Rock befestigt. Das war mein Glücksbringer. In unserer Familie ist das so, dass alle bösen Geister und alles Unglück von uns gehalten werden. Irgendwann hatte ich diese Nadel bei jedem Match dabei, wenn nicht, wollte ich nicht auf den Platz. Je älter ich wurde, desto weniger dramatisch wurde es, aber es blieb trotzdem im Kopf. Deshalb beschloss ich, die Nadel an eine Kette zu machen. Die Nadeln meiner Oma sind keine einfachen Nadeln, sondern richtige Schmuckstücke. An der Kette ist sie jetzt immer dabei und beschützt mich.“

Das komplette Interview mit Eva Lys gibt es in der aktuellen tennis MAGAZIN-Ausgabe 4/2026.