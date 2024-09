Federer-Manager Godsick: Giganten-Duell gegen Nadal möglich

Tony Godsick, langjähriger Manager von Roger Federer, stellt in der spanischen „Marca“ einen Showkampf der Extraklasse in Aussicht: Federer gegen Nadal.

Das Estadio Santiago Bernabéu in Madrid ist seit seinem fertigen Umbau Anfang 2024 zum neuen Juwel des spanischen Fußballs geworden. Highlight der umfangreichen Erweiterungs- und Renovierungsmaßnahmen der Heimspielstätte von Real Madrid, die insgesamt fünf Jahre andauerten, ist ein verschiebbares Dach über dem Spielfeld.

Für den langjährigen Manager von Roger Federer, Tony Godsick, wäre das Stadion der ideale Ort für ein ganz besonderes Showmatch – nämlich zwischen Roger Federer und Rafael Nadal. Das verriet er zumindest der spanischen Sport-Tageszeitung Marca. In einem Gedankenspiel äußerte er sich zu der Idee, dass die beiden Legenden in Madrid zu einem Giganten-Duell aufeinandertreffen könnten.

Showmatch zwischen Nadal und Federer vor 80.000 Fans?

„Seitdem Roger zurückgetreten ist, will er kein richtiges Match bestreiten, solange er sich nicht körperlich wohlfühlt“, stellt Godsick zunächst klar. Aber ein Show-Match zwischen Federer und Nadal will er deswegen nicht ausschließen. „Mir kommt der Zuschauerrekord in den Sinn, den sie in Südafrika aufgestellt haben. Wenn es eine Möglichkeit gibt, den Rekord eines Tages zu übertreffen, wird Roger das sicher in Betracht ziehen. Sie arbeiten beide gerne zusammen.“

Im Februar 2020 hatten Federer und Nadal beim „Match in Africa“ vor 51.954 Zuschauern im Fußballstadion von Kapstadt gegeneinander gespielt und stellten damit einen Rekord für die größte Zuschauermenge bei einem Tennismatch auf. Die Karten für das Benefiz-Spiel in Kapstadt waren damals im Vorverkauf bereits nach acht Minuten ausverkauft gewesen. Ein Fünftel der Tickets wurde für umgerechnet nur zwölf Euro verkauft, um auch ärmeren Menschen den Besuch zu ermöglichen.

Ins Estadio Santiago Bernabéu von Madrid würden 80.000 Fans passen. „Wir mögen es, große Dinge zu tun“, betonte Godsick und verwies auf einen weiteren Showkampf von Federer und Nadal: „Wir haben schon eine Exhibition auf einem Court, der zur Hälfte aus Rasen und zur Hälfe auf Sand bestand, auf Mallorca gemacht. Für die Zukunft ist alles möglich.“