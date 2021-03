Federer vor außergewöhnlicher Aufgabe: Comeback „eher selten“

Doha (SID) – Roger Federer macht sich keine Illusionen, die Aufgabe, die vor ihm liegt ist eine außergewöhnliche. „Ich weiß, dass es für einen 40-Jährigen eher selten ist, nach einem Jahr zurückzukommen“, sagte der Schweizer Tennisstar vor seinem Comeback in Doha. Seine Erwartungen für das Turnier am Golf, bei dem er in der zweiten Runde einsteigt, sind daher „wirklich gering“.

Das Wichtigste sei aber ohnehin, „dass ich schmerz- und verletzungsfrei bin“, sagte Federer (39). Sein letztes Match hatte er vor mehr als einem Jahr bei den Australian Open 2020 im Halbfinale gegen Novak Djokovic gespielt, danach wurde er zweimal am Knie operiert. Jetzt ist Federer „glücklich“, zurück auf der Tour zu sein: „Ich habe nie gedacht, dass es so lange dauert“, gab er zu.

In Doha trifft Federer nach einem Freilos entweder auf den Briten Daniel Evans oder Jeremy Chardy aus Frankreich. „Natürlich bin ich selbstbewusst, sonst hätte ich mich nicht in diese Situation gebracht“, sagte Federer. Lachend fügte er hinzu: „In einer Vision sehe ich mich mit dem Pokal.“ Es wäre sein 104. Titel auf der Profitour und der erste seit seinem Heimturnier in Basel im Oktober 2019.