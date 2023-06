Finale im Mixed: Pütz in Paris auf Titelkurs

Die Chance auf den ersten Grand-Slam-Titel ist da. Tim Pütz steht bei den French Open im Finale des Mixed-Wettbewerbs. An der Seite seiner japanischen Partnerin Miyu Kato schlug der 35 Jahre alte Frankfurter im Halbfinale Matwe Middelkoop (Niederlande) und Aldila Sutjiadi aus Indonesien mit 7:5, 6:0. Am Donnerstag (12.30 Uhr) spielt er um den Titel.

Tags zuvor war Pütz im Männerdoppel an der Seite von Kevin Krawietz im Viertelfinale gescheitert. Im Halbfinale steht dagegen Andreas Mies. Der 32-Jährige trifft am Donnerstag gemeinsam mit Middelkoop auf das belgische Duo Joran Vliegen und Sander Gille. Mies peilt also seinen dritten Grand-Slam-Titel an. 2019 und 2020 hatte er an der Seite von Krawietz in Roland Garros gewonnen, ehe sich die Wege der beiden trennten.

Pütz‘ Mixed-Partnerin Kato hatte am Sonntag für Schlagzeilen gesorgt. Nachdem sie in einem Match im Frauen-Doppel aus Versehen ein Ballmädchen getroffen hatte, waren sie und ihre Partnerin Sutjiadi, die sie nun kurioserweise im Mixed bezwang, disqualifiziert worden. Die Entscheidung sorgte anschließend für Kritik. Auch Boris Becker nannte sie bei Eurosport „übertrieben“. Kato brach tags darauf auf einer Pressekonferenz, die sie gemeinsam mit Pütz abhielt, in Tränen aus. Sie verließ den Medienraum vorzeitig und wurde von Pütz getröstet.