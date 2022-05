French Open: Niemeier erstmals im Grand-Slam-Hauptfeld

Paris (SID) – Tennisspielerin Jule Niemeier hat erstmals in ihrer Karriere das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Die 22-Jährige aus Dortmund gewann ihr entscheidendes Qualifikations-Match zu den French Open in Paris 6:0, 6:1 gegen die Japanerin Moyuka Uchijima und steht damit in der ersten Runde des am Sonntag beginnenden Sandplatz-Highlights.

Die Weltranglisten-103. Niemeier, die 2021 in Wimbledon und 2022 jeweils in der letzten Qualifikationsrunde verloren hatte, gab in drei Ausscheidungsduellen insgesamt nur sieben Spiele ab.

Um einen Platz im Hauptfeld kämpft am Donnerstag noch Laura Siegemund (Metzingen), 2020 in Paris im Viertelfinale. In der entscheidenden Qualifikationsrunde sind zudem noch Nastasja Schunk (Ludwigshafen), Cedric-Marcel Stebe (Vaihingen) und Daniel Masur (Bückeburg) im Einsatz.