Wieso der Spielstil im Tennis bei der Schuhwahl eine große Rolle spielt

ASICS bietet für jeden Spielertyp im Tennis den passenden Schuh an.

Jede*r Tennisspieler*in – egal ob Profi oder Hobbyspieler*in – ist einzigartig und wählt basierend auf den persönlichen Vorlieben seine Schuhe und Bekleidung aus. Für den Sportartikelhersteller ASICS hat sich in diversen Studien herausgestellt, dass es drei verschiedene Spielertypen auf dem Tennisplatz gibt.

Rene Zandbergen, Head of Product Innovation für ASICS Tennis erklärt: „Wir klassifizieren die unterschiedlichen Typen in Grundlinien-, All Court- oder Allround-Spieler*innen, wobei Allrounder die Vorteile beider vorgenannten Spielertypen vereinen. Tennisschuhe mögen alle gleich aussehen, aber in jedem Schuh stecken spezielle Technologien, welche die natürliche Bewegung des Fußes erhalten und diesen auch schützen. Deshalb ist es so wichtig, im richtigen Schuh zu spielen, um verletzungsfrei zu bleiben.” Der Untergrund ist im Vergleich dazu eher sekundär. Denn die meisten ASICS Modelle gibt es für Sandplatz, als auch Hartplatz und Halle, nur die Sohle unterscheidet sich hier.

Der Baseline Tennisschuh

Dieses Modell ist für Spieler*innen, die sich hauptsächlich an der Grundlinie bewegen und sich durch einen defensiven Spielstil auszeichnen geeignet. Der Baseline-Schuh ist durch seine durchgehende Außensohle sowie stabilisierende Elemente lateral und medial besonders robust.

Der ASICS GEL-RESOLUTION™ 8 ist ein Schuh für Baseline-Spieler*innen. ASICS Athlet*innen, die diesen Schuh tragen sind z.B. Iga Swiatek und Matteo Berrettini. Der Schuh ermöglicht eine beschleunigte Reaktion mit einem natürlichen, bodennahen Gefühl und bietet zuverlässige Unterstützung bei kommenden Matches auf dem Tennisplatz.

Der All-Court Tennisschuh

Dieser Schuh eignet sich besonders für Spieler*innen, die sich auf dem gesamten Tennisplatz bewegen und sich durch einen offensiven Spielstil auszeichnen. Diese Modelle zeichnen sich vorallem durch ihre Dynamik aus. Eine zweigeteilte Außensohle, sowie einer größeren Flexibilität im Mittelfuß- und Vorfußbereich helfen dabei sich schneller zu bewegen.

Die Kombination aus reaktionsschneller Dämpfung und verbesserter Flexibilität macht den ASICS SOLUTION SPEED™ FF z.B. zu einer exzellenten Wahl für Tennisspieler*innen, die den ganzen Platz beherrschen wollen. Die Tennisspieler*innen Caroline Garcia und David Goffin tragen zum Beispiel diesen ASICS Tennisschuh.

Der Best-of-both Tennisschuh

Schuhe die in diese Kategorie fallen vereinen die Vorzüge der beiden vorher genannten Spielstile. Modelle aus dieser Kategorie sind sowohl stabil als auch dynamisch. Sie sind wahre Allrounder.

Mit dem COURT FF™ von ASICS wird das Tennisspiel aufs nächste Level gehoben. Der Schuh steckt voller technischer Features, die beim Drehen und Springen helfen. Tennisprofi Novak Djokovic bestreitet z.B. in diesem Modell seine Matches.