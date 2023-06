French Open: Pegula scheitert in der dritten Runde

Überraschung bei den French Open: Die an Position drei gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula ist bereits ausgeschieden. Die Viertelfinalistin des Vorjahres scheiterte in der dritten Runde des Sandplatz-Grand-Slams mit 1:6, 3:6 an der Belgierin Elise Mertens.

Mertens erreichte damit zum dritten Mal das Achtelfinale in Paris. „Ich bin sehr glücklich, dass ich in zwei Sätzen gewonnen habe. Sie ist eine sehr gute Spielerin“, sagte die 27-Jährige. Auch Mitfavoritin Aryna Sabalenka (Belarus) kämpft am Freitag um den Einzug ins Achtelfinale. Sie trifft auf Kamilla Rachimowa aus Russland.