MagentaTV zeigt „Jetzt! Wir! Special Olympics in Berlin“

Die Special Olympics World Games kommen 2023 erstmals nach Deutschland und die Deutsche Telekom ist Premium Partner. Dabei wird es bei MagentaTV zahlreiche Programmpunkte dieser weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung geben. Zu den Highlights gehört die Dokumentation „Jetzt! Wir! Special Olympics in Berlin“ über deutsche Athlet*innen und deren Weg zu den Spielen im Juni. Mit dabei sind Moderator Johannes B. Kerner, die zweifache Fußball-Europameisterin Celia Šašić und Tennisstar Andreas Mies als prominente Paten.

Die Erstausstrahlung erfolgt am Sonntag, den 4. Juni um 19:00 Uhr auf #dabeiTV bei MagentaTV. Gleichzeitig und danach ist die Doku jederzeit barrierefrei in der MagentaTV Megathek abrufbar. Darüber hinaus gibt es sie auf dem frei verfügbaren MagentaTV YouTube-Channel zu sehen. Ab 1. Juni kommen auf #dabeiTV und in der MagentaTV Megathek bereits die Erstausstrahlungen diverser Athletenporträts hinzu. Während der Spiele präsentiert MagentaTV vom 18. bis 25. Juni, jeweils ab 20:00 Uhr eine Zusammenfassung mit den Highlights des Tages. Sämtliche Formate rund um die Special Olympics World Games 2023 sind bei MagentaTV erstmals komplett barrierefrei zugänglich.

„Jetzt! Wir! Special Olympics in Berlin“

In diesem Jahr feiern die Sommerspiele der Special Olympics World Games, der Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, ihre Deutschland-Premiere. Vom 17. bis 25. Juni treten in Berlin mehr als 7.000 Athlet*innen in 26 Sportarten und im Unified Sport gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung an. Sie alle machen die Special Olympics World Games zu einem großen Fest der Inklusion. Ziel der Spiele ist es, durch den Sport Menschen mit Behinderung mehr Selbstbewusstsein zu ermöglichen und so für höhere Anerkennung und letztlich mehr gesellschaftliche Teilhabe zu sorgen.

Special Olympics – das sind neun Tage voller sportlicher Höchstleistungen und Spannung. Doch dass der Weg dahin mindestens genauso mitreißend ist, zeigt die packende 60-minütige Dokumentation „Jetzt! Wir! Special Olympics in Berlin“. Für seinen Film hat Regisseur Michael Maske verschiedene Sportler*innen jeweils ein halbes Jahr lang mit der Kamera begleitet. Dabei zeigt er, wie sie sich auf die Spiele in der Hauptstadt vorbereiten. Dieses große internationale Turnier bedeutet für jede und jeden einzelnen von ihnen den Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere. Die Zuschauer*innen sind hautnah dabei, wenn die Athlet*innen sich den vielfältigen Herausforderungen stellen. Überdies lernen sie auch ihre Welt abseits von Trainingsplatz und Wettkampf kennen. Dazu gehören das Zuhause der Akteurinnen und Akteure, ihre Familien und Freunde sowie ihr Alltag im Berufsleben.

Realistische & Einfühlsame Einblicke

„Dabei sein ist alles“ – dieses olympische Motto steht bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Vordergrund. Doch vor allem geht es auch um den Inklusionsgedanken. Für Filmemacher Michael Maske ist es nicht immer leicht, denn der Grat zwischen Zurschaustellung und einer ernsthaften und respektvollen Würdigung sehr besonderer Leistungen ist mitunter äußerst schmal. Doch ihm ist es gelungen, realistische und einfühlsame Einblicke in das Leben außergewöhnlicher Sportler*innen zu geben. Dokumentiert werden sportliche Höchstleistungen und emotionalen Begegnungen auf und neben dem Trainingsplatz. Alle Beteiligten eint ein großes Ziel: Sie wollen bei den Special Olympics World Games in Berlin dabei sein.