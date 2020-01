French Open: Spielplanrevolution in Paris

Bei den French Open werden ab diesem Jahr alle Viertelfinalspiele auf dem Court Philippe Chatrier ausgetragen. Die Spielplanrevolution birgt jedoch die Gefahr für Konflikte.

Endlich muss man sagen. In diesem Jahr haben nun auch die French Open in Paris ein Dach. Auf dem Court Philippe Chatrier, mit einem Fassungsvermögen von 15.000 Zuschauern, kann nun weitergespielt werden, wenn es regnet. Außerdem besitzt der Hauptplatz im Stade Roland Garros ausreichend Flutlicht, das ein Weiterspielen nach Einbruch der Dunkelheit ermöglicht.

Für dieses Jahr haben die Turnierorganisatoren bei den French Open bereits umfassende Änderungen angekündigt. So werden alle Viertelfinalspiele auf dem größten Platz der Anlage, also dem Court Philippe Chatrier, gespielt. Ein Novum bei den Grand-Slam-Turnieren. Am Dienstag und Mittwoch in der zweiten Turnierwoche soll es an den Viertelfinaltagen jeweils zwei Sessions geben, die jeweils ein Damenmatch und ein Herrenmatch beinhalten.

Die erste Session startet um 12 Uhr, die zweite Session nicht vor 17 Uhr. Auch am Halbfinaltag der Herren gibt es Änderungen. Das erste Halbfinale beginnt nun um 15 Uhr und nicht wie gewohnt um 12:50 Uhr. Das zweite Halbfinale startet nicht vor 17:30 Uhr (vorher 15:30 Uhr).

