French Open: Zverev in zweiter Runde gegen Baez

Paris (SID) – Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der French Open auf Sebastian Baez. Der 21 Jahre alte Argentinier setzte sich am Montag 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 gegen den Serben Dusan Lajovic durch. Zverev hatte bereits am Sonntag einen 6:2, 6:4, 6:4-Erfolg gegen den österreichischen Qualifikanten Sebastian Ofner vorgelegt.

Beide Profis haben sich zuletzt in der bisher einzigen Begegnung in Rom gegenübergestanden, Zverev gewann das Zweitrundenduell in zwei Sätzen. Wann die Partie in Paris stattfindet, ist noch offen.