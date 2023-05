Straßburg: Friedsam zieht ins Achtelfinale ein

Anna-Lena Friedsam (Neuwied) ist beim WTA-Turnier in Straßburg ins Achtelfinale eingezogen. Die 29-Jährige besiegte in ihrem Auftaktmatch die an Nummer drei gesetzte Chinesin Zhang Shuai im Schnelldurchgang 6:0, 6:0. Friedsam trifft bei der Sandplatzveranstaltung nun auf die Russin Anna Blinkova.

Zuletzt hatte Friedsam beim Masters-Turnier über die Qualifikation das Hauptfeld erreicht. Hier scheiterte sie in der ersten Runde allerdings an Spanierin Paula Badosa. Im Anschluss spielte sie bei einer WTA-125-Veranstaltung in Paris, verlor aber ihr Auftaktmatch gegen Chinesin Yue Yuan mit 1:6, 4:6.

Im Anschluss an das Turnier in Straßburg wird Friedsam zu den French Open reisen. Ab dem 28 Mai finden hier die Hauptfeld-Matches statt. Mit ihrer Platzierung unter den Top-100 musste die 29-Jährige nicht in der Qualifikation ran.