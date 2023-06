Früheres Erfolgsduo im Duell: Mies gewinnt gegen Krawietz

Andreas Mies hat das mit Spannung erwartete Duell mit seinem langjährigen Doppelpartner Kevin Krawietz in Halle/Westfalen für sich entschieden. Mit dem Brasilianer Marcelo Demoliner jubelte der 32 Jahre alte Kölner über einen 6:4, 7:5-Erfolg im Achtelfinale des Rasenturniers gegen den Coburger Krawietz und dessen Partner Tim Pütz.

Krawietz und Mies hatten in ihrer gemeinsamen Zeit 2019 und 2020 jeweils die French Open gewonnen und als „KraMies“ das deutsche Tennis-Publikum begeistert. „Es ist natürlich kein ganz normales Spiel gegen Andi“, hatte Krawietz, der seit Anfang des Jahres mit dem Frankfurter Davis-Cup-Kollegen Pütz spielt, vorher gesagt: „Aber wir treffen uns als Freunde wieder auf dem Platz. Wir haben uns ja im Guten getrennt.“

Erfolgreicher in Paris war zuletzt Mies, der mit dem Niederländer Matwe Middelkoop das Halbfinale erreichte. Gegen die US-Amerikaner Nathaniel Lammons/Jackson Withrow will Mies auch in Halle den Einzug in die Runde der letzten vier schaffen.