Game. Set. Amex.

Erfolgreich im Doppel: American Express schlägt in diesem Jahr zum ersten Mal bei den BMW Open als Presenting Partner auf – und punktet mit einem Angebot für die Platinum Card.

Bei den BMW Open by American Express vom 23. April bis 1. Mai 2022 in München präsentiert American Express Weltklassetennis hautnah. Mit Alexander Zverev und dem Norweger Casper Ruud haben bereits zwei Top-Ten-Spieler ihre Teilnahme am ATP-Turnier zugesagt. Von deren Topleistung können sich die Zuschauer live auf dem Center-Court selbst ein Bild machen. Sofern sie zu den Glücklichen gehören, die sich Karten sichern konnten.

Für American Express Inhaber:innen der Platinum Card stehen die Chancen trotzdem gut, das Finale live sehen zu können – die Karte ist der Türöffner für exklusive Events aus Sport, Fashion, Entertainment, Musik, Gourmet und Kunst. Auch Tickets für ausverkaufte Events zu bekommen, macht die Karte möglich. Und nicht nur das: Platinum Card Inhaber:innen erhalten darüber hinaus Zugang zu exklusiven Bereichen des Turniers.

Advantage Platinum

Die Platinum Card serviert noch weitere erstklassige Vorteile. Da wären zuallererst die zahlreichen Guthaben und Vergünstigungen, die inklusive sind. Für zu Hause oder auf Reisen. Das fängt bei einem Shopping-Guthaben für die Luxus-Online-Shops NET-A-PORTER und MR PORTER2) an und geht über das jährliche Online-Reiseguthaben in Höhe von 200 Euro3) bis zu weiteren 200 Euro jährlich für die Nutzung des exklusiven Fahrservices SIXT ride4). Dazu kommen zusätzliche Status- und Fahrzeugkategorie-Upgrades oder Ermäßigungen bei Mietwagenpartnern sowie Upgrades und besondere Leistungen in Hotels, attraktive Tarife bei Airline-Partnern, Zugang zu Airport Lounges und Mitgliedschaften bei Bonusprogrammen exklusiver Hotels.

Unschlagbar auf Reisen

Damit auch unterwegs alles reibungslos läuft, steckt in der Platinum Card ein großes Paket an Top-Reiseversicherungen. Gepäck, medizinische Versorgung vor Ort und eine Rückreise im Notfall – an alles ist gedacht, alles wird schnell und unkompliziert geregelt. Dafür sorgen eine Reise-Unfallversicherung, eine Reiserücktrittskosten-Versicherung, die Auslandsreise-Krankenversicherung (weltweit), eine Reisekomfort-Versicherung (Schutz bei Flug- oder Gepäckverspätung und Gepäckverlust), die Reiseabbruch- und Reiseunterbrechungsversicherung, ein Kfz-Schutzbrief (europaweit), die Reisegepäck-Versicherung, eine Reise-Privathaftpflicht-Versicherung und eine Mietwagen-Diebstahl-, Kasko- und Haftpflichtversicherung.5)

Ein Ass im Alltag

Selbstverständlich punktet auch die Platinum Card beim exklusiven Bonusprogramm von American Express, den Membership Rewards®. Mit jeder Zahlung, lokal oder rund um den Globus, online oder vor Ort, werden automatisch Membership Rewards Punkte gesammelt, die unter anderem in Sachprämien, Reisen, Gutscheine oder Spenden getauscht werden können. Oder Sie bezahlen einfach Ihre Kartentransaktionen mit den gesammelten Punkten.

Die Platinum Card aus Metall kommt mit bis zu sieben Zusatzkarten: Neben einer Platinum Zusatzkarte aus Metall sind vier weitere Zusatzkarten als Gold Card oder American Express Card für ein gemeinsames Konto möglich.6) Alle Zusatzkarten verfügen über die Vorteile der Hauptkarte. Einschließlich der Teilnahme am Membership Rewards Programm – die Punkte gehen auf ein Konto.

Zum erstklassigen Set der Platinum Card gehört auch der umfangreiche, persönliche Service, der Fragen beantwortet und Lösungen für Probleme findet, rund um die Uhr.

Gut aufgestellt: Das Angebot

Aktuell bietet die Platinum Card noch einen weiteren, ganz besonderen Vorteil: Bei Abschluss gibt es 100 Euro Startguthaben1)geschenkt.

Überzeugt? Dann beantragen Sie jetzt Ihre Platinum Card und freuen Sie sich über 100 Euro Startguthaben als Willkommensgeschenk1)

1) Vorausgesetzt, Sie machen mit der Karte innerhalb der ersten 6 Monate nach Kartenerhalt einen Umsatz von mindestens 6.000 Euro (unter Ausschluss von Bargeldauszahlungstransaktionen und nach Abzug von etwaigen Gutschriften von Vertragspartnern), führen das Kartenkonto einwandfrei (u.a. kein Zahlungsverzug) und Sie kündigen den Kartenvertrag nicht innerhalb der ersten 12 Monate, erhalten Sie ein Startguthaben in Höhe von 100 Euro auf Ihr Kartenkonto. Die Gutschrift des Startguthabens erfolgt mit nächstmöglicher Abrechnung, bereits nachdem Sie den Mindestumsatz erreicht haben, wird jedoch wieder rückgängig gemacht, sollte es zu der Kündigung in dem eingangs genannten Zeitraum kommen. Anspruch auf ein im Rahmen ihres Kartenantrags genanntes Startguthaben oder einen sonstigen Willkommensbonus als Gutschrift auf Ihrem Kartenkonto oder Guthaben in Punkten auf Ihrem Membership Rewards Konto (nachfolgend zusammen „Willkommensbonus“) haben nur Antragsteller:innen, die innerhalb der letzten 18 Monate nicht als Hauptkarteninhaber:in einer deutschen Platinum Card registriert waren. Im Fall einer Kartenkündigung oder eines Kartenwechsels innerhalb der ersten 12 Monate nach Ausstellung der Karte erlischt der Anspruch auf den Willkommensbonus rückwirkend. Willkommensboni werden von American Express nur unter Vorbehalt der Einhaltung o.g. Bedingungen gutgeschrieben. Im Fall, dass ein Willkommensbonus auf Ihrem Kartenkonto oder Membership Rewards Konto gutgeschrieben wurde, obwohl gem. o.g. Bedingungen kein Anspruch auf den Willkommensbonus besteht, ist American Express berechtigt und behält sich vor, diesen rückabzuwickeln, d.h. die Membership Rewards Punkte im Membership Rewards Konto wieder abzuziehen oder den Gutschriftbetrag des Willkommensbonus dem Kartenkonto zu belasten.

2) Berechtigte Einkäufe müssen mit der Platinum Card Hauptkarte gezahlt werden. Jede Platinum Card Hauptkarte hat Anspruch auf ein Guthaben von bis zu 45 Euro – zum Start ab 4. Januar 2022 bis 30. Juni 2022 und zusätzlich vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022, also insgesamt bis zu 90 Euro. Alle Vorteile von NET-A-PORTER und MR PORTER, Links zur Anmeldung und die vollständigen AGB finden Sie hier.

3) Weitere Informationen, Bedingungen und Einschränkungen finden Sie hier.

4) Mehr Informationen, Bedingungen und Anmeldung mit den Zugangsdaten Ihres Online-Kartenkontos finden Sie hier.

5) Alle Details zu den Leistungen und Versicherungen finden Sie hier.

6) Der Gegenwert der Zusatzkarten wird nicht ausgezahlt bzw. nicht dem Kartenkonto gutgeschrieben, falls die Zusatzkarte nicht in Anspruch genommen wird.