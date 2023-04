Garcia, Kvitova und Bencic beim WTA-Turnier in Berlin

Das WTA-Rasenturnier in Berlin (17. bis 25. Juni) kann mit einigen der stärksten Spielerinnen der Welt planen. Die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova (Tschechien), Olympiasiegerin Belinda Bencic (Schweiz) und die Weltranglisten-Fünfte Caroline Garcia (Frankreich) haben ihre Zusage für das mit 850.000 Dollar dotierte Turnier im Berliner Grunewald gegeben. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit.

Die Weltranglisten-Fünfte Caroline Garcia spielt sehr gerne auf Rasen, hatte 2022 auf dem Grün in Bad Homburg gewonnen. Noch Ende 2021 kauerte die Französin auf Platz 74 der Weltrangliste, seitdem geht es mächtig aufwärts. Sie hat sich in den Top 10 etabliert und ist dabei zu einem Liebling der Fans aufgestiegen. Im November 2022 erlebte sie ihren bisherigen Karriere-Höhepunkt. Garcia triumphierte bei den WTA Tour Championships in Fort Worth (USA), darf sich daher amtierende Weltmeisterin nennen. Bei den bett1open 2023 gehört die Weltranglisten-Fünfte folgerichtig definitiv zum Kreis der Favoritinnen.

Petra Kvitova ist Wimbledon-Siegerin von 2011 und 2014. Nun debütiert die tschechische Linkshänderin bei den bett1open. Aktuell auf Weltranglisten-Platz zehn geführt, gewann Kvitova im März die Miami Open und präsentiert sich im bisherigen Verlauf des Tennisjahres in starker Verfassung.

Belinda Bencic ist amtierende Olympiasiegerin – und hat mit Berlin noch eine Rechnung offen. Die beliebte Schweizerin (Weltranglistenplatz 11) musste im bett1open-Finale des Vorjahres – gegen Ons Jabeur – verletzungsbedingt aufgeben. „Ich hoffe, dass ich dieses Mal noch einen Schritt weiterkomme und den Titel gewinne“, sagt sie. Denn, so Bencic, bis auf die Verletzung „habe ich so schönen Erinnerungen an Berlin. Ich kann es kaum erwarten, wieder dort zu sein und hoffe, dort wieder auf so viele großartige Tennisfans zu treffen“. Sie hat in diesem Jahr bereits die Turniere in Adelaide und Abu Dhabi gewonnen.