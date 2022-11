Gedanken- und Gefühlswelt von Angelique Kerber

Am 5. November 2022 erschien die erste Autobiografie von Angelique Kerber. In „Eine Frage des Willens. Mein Weg nach oben“ lässt die ehemalige Nummer eins der Welt ganz tief in ihre sportlichen Triumphe und persönlichen Krisen blicken.

Sie stand 34 Wochen auf Platz eins der Weltrangliste, gewann die Australian Open 2016, die US Open 2016, die Silber Medaille in Rio 2016 und Wimbledon 2018. Nach Steffi Graf gilt Angelique Kerber als erfolgreichste deutsche Tennisspielerin. Jeder Tennisfan kennt die Erfolge der 34-jährigen Athletin. Aber nur die wenigsten wissen, wie sie die verschiedenen Stationen ihrer Karriere erlebt hat.

In ihrer Autobiografie „Eine Frage des Willens. Mein Weg nach oben“ gibt Angelique Kerber Einblicke in genau diese Facetten ihres Karriere. Sie lässt die Leser auf persönliche und nahbare Art an ihrer Gedanken- und Gefühlswelt teilhaben. Ob auf den Weg zur Profi-Spielerin, ins Finale der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro, durch das Krisenjahr 2017 oder zu ihrem größten Erfolg, dem Wimbledon-Sieg 2018, – Angelique Kerber nimmt die Leser mit auf ihre einzigartige Reise. Sie erzählt von ihren Krisen und Ängsten und wie sie sich aus den schweren Situationen wieder herausgekämpft hat. In ihrem Buch hält sie ihre Emotionen sowie Erinnerungen fest und gibt exklusive Einblicke in die Höhen und Tiefen ihrer Laufbahn.

Derzeit pausiert Kerber auf der Tennistour, da die 24-Jährige Nachwuchs erwartet. Wer sich die Zeit bis zu ihrem Comeback bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris vertreiben will, sollte sich unbedingt in die Biografie der Topspielerin einlesen.

Infos zum Kerber-Buch:

Angelique Kerber

Eine Frage des Willens. Mein Weg nach oben

224 Seiten, mit Bildstrecke

Klappenbroschur, Format 13,5 ×21cm

Auch als E-Book erhältlich

ISBN 978-3-98588-057-7

D 19,95 €, A 20,60 €

HIER können Sie das Buch von Angelique Kerber bestellen.