Schüttler setzt in Kroatien auf Niemeier und Lys

Köln (SID) – Mit Aufsteigerin Jule Niemeier und Debütantin Eva Lys in den Einzeln sowie dem Doppel Anna-Lena Friedsam/Laura Siegemund stemmt sich das deutsche Tennis-Team gegen den Abstieg aus der Weltgruppe im Billie Jean King Cup. Beim Auswärtsspiel in Rijeka gegen die favorisierten Kroatinnen bestreitet die 20 Jahre alte Lys am Freitag (16.00 Uhr) den Auftakt gegen Petra Martic.

Anschließend trifft Niemeier auf Donna Vekic. Die 23 Jahre alte Dortmunderin ist nach dem Karriereende von Andrea Petkovic und durch die Babypause der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber erstmals die Nummer eins der Mannschaft von Kapitän Rainer Schüttler. Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hatte kurzfristig abgesagt.

Am Samstag (ab 14.00 Uhr) bekommt es Niemeier mit Vekic, anschließend die Weltranglisten-123. Lys mit Martic zu tun. Friedsam/Siegemund (Neuwied/Metzingen) sind im Doppel angesetzt. Änderungen in den Aufstellungen sind jedoch kurzfristig möglich. Die Entscheidung für die Hamburgerin Lys im Einzel sei sehr knapp ausgefallen, Schüttler rechnet ihr allerdings bessere Chancen gegen Martic (WTA-Nr. 39) zu.

Die deutsche Auswahl hatte im April, damals noch mit Kerber, in Kasachstan 1:3 verloren und damit das Finalturnier des früheren Fed Cups verpasst. „Von der Papierform her sind die Kroatinnen Favorit“, sagte Schüttler, vor allem Niemeier habe aber bewiesen, dass sie jede Spielerin auf der Welt schlagen könne.