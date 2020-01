Görges spendet für australische Buschbrandopfer

Köln (SID) – Fed-Cup-Spielerin Julia Görges beteiligt sich an der Spendenaktion der Tennisprofis zugunsten der Opfer der australischen Buschbrände. Wie die 31-jährige aus Bad Oldesloe via Twitter mitteilte, wird sie für jedes von ihr geschlagene Ass während der Australian Open (20. Januar bis 2. Februar) 100 US-Dollar spenden. Gemeinsam mit ihrer australischen Doppelpartnerin Ashleigh Barty werde sie auch im Doppel für jedes Ass die gleiche Summe stiften.

Die Spendeninitiative ging ausgerechnet vom australischen „Bad Boy“ Nick Kyrgios aus. Der 24-Jährige hatte via Twitter angekündigt, für jedes seiner Asse in dieser Saison 200 US-Dollar für die Brandopfer zu stiften. Sein Landsmann Alex de Minaur will sogar noch 50 Dollar drauflegen. Der australische Tennisverband nahm die Initiative auf und kündigte auch für die Australian Open Spendenaufrufe an. „Seit Wochen beobachten wir die Zerstörung durch Buschbrände in ganz Australien und die Betroffenen sind ständig in unseren Gedanken“, sagte Verbandsboss Craig Tiley.