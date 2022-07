Gojowczyk verpasst Newport-Viertelfinale

Köln (SID) – Der Münchner Tennisprofi Peter Gojowczyk hat das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Newport/Rhode Island klar verpasst. Der 32-Jährige verlor im Achtelfinale bei dem Rasenturnier rund zwei Wochen nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon mit 3:6, 6:7 (6:8) gegen den an Position zwei gesetzten US-Amerikaner John Isner.

Nach 1:27 Stunden nutzte Isner, der das Turnier in Newport bereits viermal gewonnen hat, seinen zweiten Matchball.