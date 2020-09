Grand-Slam-Gewinnerin Andreescu wird 2020 nicht mehr spielen

Köln (SID) – Die letztjährige US-Open-Siegerin Bianca Andreescu wird in diesem Jahr kein Tennis mehr spielen. Die 20-Jährige, die im vergangenen Jahr im Finale von Flushing Meadows überraschend Serena Williams bezwungen hatte und Kanadas erster Major-Gewinner wurde, laboriert seit Oktober 2019 an einer Knieverletzung. „Ich will mich auf meine Genesung und das Training konzentrieren“, teilte Andreescu über Twitter mit.

In der vergangenen Woche hatte Andreescu ihren Startverzicht für die French Open verkündet, nachdem sie bereits bei den US Open nicht antreten konnte. „Das ist für mich eine schwierige Entscheidung“, sagte die Kanadierin, „jetzt schaue ich auf 2021 inklusive der Olympischen Spiele.“