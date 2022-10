Hamburg: Neuer Ausrichter am Rothenbaum

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) hat einen neuen Ausrichter für das Herren-Turnier am Hamburger Rothenbaum gefunden. Ab 2024 wird die Agentur „Tennium“ das ATP-Turnier für mindestens fünf Jahre veranstalten.

Schon seit Monaten ist klar, dass der DTB einen neuen Ausrichter für sein ATP-Turnier im Rothenbaum-Stadion sucht. Im Sommer hatte unter anderem tennis MAGAZIN intensiv darüber berichtet. Nun fiel die Entscheidung nach einem mehrwöchigen Auswahlprozess, in dem Angebote mehrerer Interessenten geprüft wurden. Die Firma „Tennium“, eine internationale Sportagentur mit Sitz in Barcelona, wird das Herrenturnier ab 2024 für mindestens fünf Jahre planen und durchführen. Die Agentur veranstaltet bereits die ATP-Turniere in Barcelona, Antwerpen und Buenos Aires. Damit wird der bisherige Veranstalter, die Familie Reichel aus Österreich, 2023 letztmalig das Rothenbaum-Turnier ausrichten.

„Neue, spannende Impulse für Hamburg“

Der DTB begründet seine Wahl für Tennium nicht nur mit dem wirtschaftlichen Angebot. Vor allem sollen die Erfahrung der Organisation als großer Tennisveranstalter, die enge Zusammenarbeit mit Spielern und Wirtschaft sowie die innovativen Ideen zur Weiterentwicklung des Turniers den DTB zu der Entscheidung bewogen haben.

„Unsere Aufgabe als Verband ist es, eine bestmögliche und zukunftsweisende Lösung für das Turnier am Rothenbaum zu finden. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem neuen Partner das Event in eine erfolgreiche Zukunft führen werden. Tennium vereint umfangreiche Erfahrungen im Tennissport, wirtschaftliche Expertise und ein weltweites Netzwerk. Sie haben bewiesen, dass sie dem Tennissport neue, spannende Impulse geben können“, sagt DTB-Präsident Dietloff von Arnim.

„Kombiniertes Turnier in Hamburg war ein Erfolg“

Erst vor Kurzem hat die ATP die Lizenz für das Turnier der 500er-Kategorie für weitere 15 Jahre verlängert, also bis 2037. „Das traditionsreiche Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum ist eines des ausstrahlungsstärksten und attraktivsten Sportevents in Deutschland, das zuletzt mit einem kombinierten Damen- und Herrenturnier in Topbesetzung auf sich aufmerksam gemacht hat. Der neue Veranstalter steht nun vor der Aufgabe, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben und hat sich hier viel vorgenommen. Ich bin zuversichtlich, dass das Herz des deutschen Tennissports hier auch in Zukunft besonders laut schlagen wird“, äußert sich Andy Grote, Sportsenator der Freien und Hansestadt Hamburg.

Mit der Entscheidung einen neuen Ausrichter nach Hamburg zu holen, steht allerdings auch fest, dass Familie Reichel abgelöst wird. Sandra Reichel und ihr Vater Peter-Michael Reichel richteten seit 2019 mit ihrer Agentur „MatchMaker Sports GmbH“ die Hamburg European Open aus. Im kommenden Jahr werden die Reichels noch ein letztes Mal ein kombiniertes Herren- und Damenturnier austragen. „Wir danken der Familie Reichel für ihr großes Engagement in den vergangenen Jahren. Sie haben hier großartige Arbeit geleistet und den internationalen Stellenwert des Hamburger Turniers weiter vorangebracht. Insbesondere die kombinierte Veranstaltung in diesem Jahr mit Damen und Herren war ein toller Erfolg“, so von Arnim.