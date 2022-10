Rolex Paris Masters 2022: Spieler, Preisgeld, TV

Die Rolex Paris Masters 2022 sind das letzte ATP-1000-Turnier des Jahres. Hier finden Sie alle Infos zu Spielern, Absagen, TV-Übertragung und Preisgeld.

Wann und wo finden die Rolex Paris Masters 2022 statt?

Vom 29. Oktober bis 6. November findet das letzte Masters-Turnier der Saison statt: die Rolex Paris Masters 2022. Gespielt wird auf Hartplatz in der Accor Hotels Arena im Stadtteil Paris-Bercy, im Osten der französischen Hauptstadt. Am 29. und 30. Oktober (samstags und sonntags) findet die Qualifikation statt. Die Hauptfeld-Partien starten am Montag, den 31. Oktober ab 11 Uhr Ortszeit. Die Halbfinalmatches werden am Samstag, den 5. November ab 11:30 Uhr, gespielt. Sonntag, der 6. Oktober ist Finaltag in Paris-Bercy. Tickets für die Hauptfeldmatches sind ab 10 Euro in der Tagessession und ab 15 Euro in der Night-Session erhältlich.

Wer spielt bei den Rolex Paris Masters 2022?

Angeführt wird die Entry-List vom Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz. Ebenfalls am Start sind Rafael Nadal, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Novak Djokovic. Stan Wawrinka kam durch sein Protected Ranking ins Hauptfeld. Außerdem haben die Veranstalter vier Wildcards für das Hauptfeld vergeben: Die Franzosen Adrian Mannarino, Arthur Rinderknech, Richard Gasquet und Gilles Simon haben eine erhalten. Für die Qualifikation gingen die Wildcards an folgende Spieler: Quentin Halys, Hugo Gaston, Ugo Humbert und Dominic Thiem.

Aus deutscher Sicht sind Tim Pütz (mit Doppelpartner Michael Venus) sowie Kevin Krawietz und Andreas Mies im Doppel vertreten. Oscar Otte hat die Möglichkeit, sich über die Qualifikation ins Hauptfeld zu spielen.

Entry List Einzel

Entry-List Qualifikation

Entry-List Doppel

Setzung Spieler Ranking 1 Rajeev Ram / Joe Salisbury 3 2 Wesley Koolhof / Neal Skupski 7 3 Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer 11 4 Nikola Mektic / Mate Pavic 15 5 Tim Puetz / Michael Venus 19 6 Marcel Granollers / Horacio Zeballos 23 7 Juan Sebastian Cabal / Robert Farah 28 8 Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara 35 Ivan Dodig / Austin Krajicek 40 Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop 45 Simone Bolelli / Fabio Fognini 50 Matthew Ebden / Jamie Murray 57 Kevin Krawietz / Andreas Mies 57 Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin 62 Rafael Matos / David Vega Hernandez 66 Daniel Evans / John Peers 115 Andres Molteni / Diego Schwartzman 155 Maxime Cressy / Gonzalo Escobar 232 Holger Rune / Stefanos Tsitsipas 253 Karen Khachanov / Andrey Rublev 332 Santiago Gonzalez / Lukasz Kubot 341

Wer fehlt bei den Rolex Paris Masters 2022?

Es war abzusehen, dass Alexander Zverev nach seiner Verletzung in diesem Jahr nicht mehr spielen wird. Er ist der einzige Top-Ten-Spieler, der bisher auf der Meldeliste fehlt. Abgesehen von Zverev fehlen auch Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios sowie US-Amerikaner Reilly Opelka. Kyrgios verzichtet auch auf seine Teilnahme am Doppelwettbewerb mit Thanasi Kokkinakis. Mit seinem australischen Kumpel triumphierte Kyrgios zu Beginn des Jahres bei den Australian Open.

Rolex Paris Masters 2022: Titelverteidiger & ehemalige Sieger

Novak Djokovic reist in diesem Jahr als Titelverteidiger an. 2021 setzte er sich im Endspiel gegen Daniil Medvedev in drei Sätzen durch. Der Serbe triumphierte insgesamt fünfmal in Paris-Bercy. Im Doppel gehen Michael Venus und der Deutsche Tim Pütz als Titelverteidiger ins Rennen. Pütz war der erste Deutsche der jemals im Doppel in Bercy den Titel holen konnte. Vor ihm gewann lediglich Boris Becker (dreimal) den Einzeltitel. Becker triumphierte auch bei der Erstausgabe des Masters-Turniers 1986.

Jahr Sieger Finalgegner Ergebnis 2021 Novak Djokovic Daniil Medvedev 4:6, 6:3, 6:3 2020 Daniil Medvedev Alexander Zverev 5:7, 6:4, 6:1 2019 Novak Djokovic Denis Shapovalov 6:3, 6:4 2018 Karen Khachanov Novak Djokovic 7:5, 6:4 2017 Jack Sock Filip Krajinovic 5:7, 6:4, 6:1 2016 Andy Murray John Isner 6:3, 6:7, 6:4 2015 Novak Djokovic Andy Murray 6:2, 6:4 2014 Novak Djokovic Milos Raonic 6:2, 6:3 2013 Novak Djokovic David Ferrer 7:5, 7:5 2012 David Ferrer Jerzy Janowicz 6:4, 6:3 2011 Roger Federer Jo-Wilfried Tsonga 6:1, 7:6

Rolex Paris Masters 2022: Wie viel Preisgeld erhält der Sieger?

Insgesamt werden bei den Rolex Paris Masters 5.415.410 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Der Sieger erhält neben 1.000 Punkten für die Weltrangliste 836.355 Euro Preisgeld. Im Doppel wird das Sieger-Team ebenfalls mit 1.000 Weltranglisten-Punkten sowie 282,960 Euro Preisgeld belohnt.

Einzel

Runde Punkte Preisgeld Winner 1,000 €836,355 Finals 600 €456,720 SF 360 €249,740 Quarter Finals 180 €136,225 Round 16 90 €72,865 Round 32 45 €39,070 R48 10 R56 10 €21,650 Qualifier 25 Qualifier 3 0 Qualifier 2 16 €11,090 Qualifier 1 0 €5,810

Doppel

Runde Punkte Preisgeld Winner 1,000 €282,960 Finals 600 €147,840 SF 360 €78,140 Quarter Finals 180 €43,300 Round 16 90 €23,760 R24 0 €13,200

Die Rolex Paris Masters 2022 im TV oder Stream

Wie üblich überträgt das Streaming-Portal „Tennis TV“ die Matches online. Für 14,99 Euro kann ein Abo erworben werden, das monatlich kündbar ist. Außerdem zeigt der Privatsender „Sky Sport Tennis“ die Partien aus Paris-Bercy.