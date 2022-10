WTA Finals 2022: Spielerinnen, Preisgeld, TV

Ende Oktober startet das Turnier für die besten Spielerinnen des Jahres. Hier finden Sie alle Infos zu den WTA Finals 2022, den Spielerinnen, TV-Übertragung und Preisgeld.

Wann und wo finden die WTA Finals 2022 statt?

Die WTA Finals 2022 finden vom 31. Oktober bis 7. November statt. Gespielt wird in Texas, genauer gesagt in der Dickies Arena in Fort Worth. Eigentlich hätten die Endspiele der Saison weiterhin in Shenzhen, China, stattfinden sollen. Aufgrund der Situation mit Peng Shuai entschied sich die WTA-Tour allerdings, in diesem Jahr keine Turniere in China auszutragen.

In welchem Modus werden die WTA Finals 2022 gespielt?

Die acht besten Einzelspielerinnen sowie die acht besten Doppelpaare der Saison spielen auf Hartplatz in der Dickies Arena. Zu Beginn treten die Spielerinnen in der Gruppenphase gegeneinander an. Die Gruppen bestehen jeweils aus vier Spielerinnen bzw. Paarungen, die im Modus „jeder gegen jeden“ bzw. „Round Robin“ gegeneinander spielen. Die zwei jeweils Bestplatzierten qualifizieren sich für das Halbfinale, das im K.O.-Modus ausgetragen wird. Hier trifft die Gruppenerste auf die Gruppenzweite der anderen Gruppe.

Wer spielt bei den WTA Finals 2022?

Als French Open- und US Open-Siegerin war die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek die erste Spielerin, die sich für die WTA Finals 2022 qualifiziert hat. Damit bleibt sie auch die einzige Grand Slam-Siegerin des Jahres, die in Fort Worth vertreten ist. Barty beendete nach ihrem Australian Open-Sieg ihre professionelle Tenniskarriere und Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina erhielt für ihren Sieg keine Punkte. Abgesehen von Swiatek qualifizierte sich auch Tunesierin Ons Jabeur, die sowohl in Wimbledon als auch New York das Enspiel erreichte und sich die Trophäen in Madrid und Berlin sicherte.

Als Ersatzspielerinnen im Einzel reisen Veronika Kudermetova und Madison Keys mit nach Texas.

Wer gewann die WTA Finals in der Vergangenheit?

2021 wurden die WTA Finals in Guadalajara ausgetragen. Spanierin Garbine Muguruza setzte sich hier im Finale gegen Anett Kontaveit 6:3, 7:5 durch. Aufgrund der Corona-Pandemie pausierten die WTA Finals 2020, 2019 gewann Australierin Ashleigh Barty. Steffi Graf war 1996 die letzte deutsche Spielerin, die sich bei den Endspielen der Damen durchsetzen konnte. Zuvor siegte Graf auch 1995, 1993, 19989 und 1987.

Jahr Siegerin Doppel-Siegerinnen 2021 Garbine Muguruza Krejcikova/Siniakova 2020 nicht ausgetragen wegen Covid – 2019 Ashleigh Barty Mladenovic/Babos 2018 Elina Svitolina Mladenovic/Babos 2017 Caroline Wozniacki Sestini Hlavackova/Babos 2016 Dominika Cibulková Vesnina/Makarova 2015 Agnieszka Radwanska Hingis/Mirza 2014 Serena Williams Black/Mirza 2013 Serena Williams Peng/Hsieh 2012 Serena Williams Petrova/Kirilenko 2011 Petra Kvitová Huber/Raymond 2010 Kim Clijsters Dulko/Pennetta

Wo werden die WTA Finals 2022 im TV/Stream übertragen?

Noch im vergangenen Jahr zeigte der Streaming-Anbieter DAZN die Matches der WTA Finals. Allerdings musste der Anbieter die Rechte der WTA-Tour an die Streaming-Plattform an Tennis Channel abgeben. Deshalb werden die Spiele aus Fort Worth 2022 online über die Streaming-Plattform Tennis Channel International übertragen. Ein Abo kostet hier 4,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar.

Wie viele Punkte & Preisgeld erhält die Siegerin der WTA Finals 2022?

Spielerinnen können bei den WTA Finals ordentlich Punkte machen. Alleine für den Antritt in der Gruppenphase (auch bei einer Niederlage!) bekommen sie pro Match 125 Punkte. Pro Sieg gibt es 250 Punkte. Heißt: spielt sich eine Spielerin bis ins Finale, ohne ein Match zu verlieren und gewinnt den Titel, bekommt sie 1.500 Weltranglisten-Punkte. Umgekehrt: Verliert eine Spielerin alle drei Gruppenspiele, wird sie dennoch mit 375 Punkten belohnt.

Sieg Finale Halbfinale Gruppenphase Einzel 1500 (ohne Niederlage) 1080 (ohne Niederlage) 750 (ohne Niederlage) (+125 Pro Gruppen-Match; +125 pro Gruppensieg) Doppel 1500 (ohne Niederlage) 1080 (ohne Niederlage) 750 (ohne Niederlage) 375 –

An Preisgeld werden in Fort Worth insgesamt 5 Millionen US Dollar ausgeschüttet. Die genaue Aufschlüsselung, wie viel Preisgeld die Siegerin, Finalistin, usw. erhält, gibt es allerdings noch nicht.