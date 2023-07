Hamburg: Spanische Legende kehrt zurück

Vom 22. bis 30. Juli finden die Hamburg European Open am Hamburger Rothenbaum statt, ein kombiniertes Damen- und Herrenturnier. Ebenfalls vor Ort ist eine Tennislegende aus Spanien.

Sie stand an Platz eins der Weltrangliste, gewann vier Grand Slam-Turniere und triumphierte dreimal am Hamburger Rothenbaum. Nun kommt sie auch als Ehrengast zum Kombi-Turnier nach Hamburg – die Rede ist von Arantxa Sanchez Vicario. Anlass ist das 50-jährige Bestehen der Damen-Profi-Organisation „WTA“. In diesem Rahmen soll die Spanierin für ihre Verdienste am Rothenbaum geehrt werden.

Am Freitag, den 28. Juli, findet die Ehrung statt. Aber Sanchez Vicario ist ebenfalls bei der Siegerehrung der Damen am darauffolgenden Samstag dabei. „Ich hatte hier großartige Siege gegen Steffi Graf“, erinnert sich Sanchez Vicario. „Und ich hatte einen guten Draht zum deutschen Publikum.“ Die mittlerweile 51-Jährige und zweifache Mutter freut sich auf ihre Rückkehr nach Hamburg: „Hamburg hat immer einen sehr wichtigen Platz in meinem Herzen gehabt und jetzt, nach so langer Zeit, zurückzukehren und diese großartigen Momente und Erinnerungen wieder aufleben zu lassen, erfüllt mich mit Glück. Es ist eine Ehre, Teil der Geschichte eines so großartigen Turniers zu sein, und ich kann es kaum erwarten, vor Ort zu sein!“

Neben der Spanierin werden auch weitere Ehrengäste beim Turnier vom 22. bis 30. Juli erwartet. Zugesagt hat beispielsweise Helga Masthoff, eine deutsche Tennisgröße einer früheren Ära. Die heute 81-Jahre-alte Essenerin gelangen drei Turniersiege in den Jahren 1972, 1973 und 1974. Das Hamburger Publikum darf sich auf weitere Überraschungsgäste freuen.

Wenn ihr live bei den Hamburg European Open 2023 dabei sein wollt, könnt ihr noch Tickets für das einzige „Combined Event“ Deutschlands unter diesem Link erwerben.