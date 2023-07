Hamburg European Open 2023: Spieler, Tickets, Preisgeld, TV

Vom 22. bis 30. Juli finden die Hamburg European Open 2023 statt. Wie schon im Vorjahr ist es ein kombiniertes Damen- und Herrenturnier. Hier findet ihr alle Infos zu Spielern, Tickets, Preisgeld und TV-Übertragung.

Wann und wo finden die Hamburg European Open 2023 statt?

Von Samstag, den 22. Juli, bis Sonntag, den 30. Juli, werden die Hamburg European Open 2023 am Hamburger Rothenbaum ausgetragen. Wie schon 2022 findet ein kombiniertes Damen- und Herrenturnier statt. Genauer gesagt heißt das, dass parallel ein WTA-Event der 250er-Kategorie und ein ATP-500-Turnier stattfindet.

Turnierplan am Rothenbaum:

Samstag, 22.07.23, Qualifikation Damen und Herren, Auslosung Hauptfeld

Sonntag, 23.07., Qualifikation Damen und Herren, erste Runde Hauptfeld Damen

Montag, 24.07., Hauptfeld Damen und Herren mit Abendmatch (nicht vor 18 Uhr)

Dienstag, 25.07. bis Donnerstag, 27.07., Hauptfeld Damen & Herren mit Abendmatch (nicht vor 18 Uhr)

Freitag, 28.07., ab 11 Uhr Halbfinale Einzel Damen, Viertelfinale Einzel Herren

Samstag, 29.07., ab 11 Uhr Doppelfinale Damen, ab 13:30 Uhr Einzelfinale Damen, ab 16 Uhr Halbfinale Einzel Herren

Sonntag, 30.07., ab 12:30 Uhr Doppelfinale Herren, ab 15 Uhr Einzelfinale Herren

Welche Profis sind bei den Hamburg European Open 2023 am Start?

Herren

Bei den Herren, die um 500 Punkte für die Weltrangliste kämpfen, führt der French Open-Finalist Casper Ruud das Starter-Feld an. Mit ihm ist Andrey Rublev (dank Wildcard) als Top-Ten-Spieler vertreten. Ebenfalls dabei ist Vorjahressieger Lorenzo Musetti.

Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier halten die deutsche Flagge beim Turnier am Rothenbaum hoch.

Zudem vergeben die Veranstalter noch drei weitere Wildcards.

Damen

In der Damen-Konkurrenz führt die Nummer elf der Weltrangliste, Daria Kasatkina, das Feld an. Mit ihr sind Donna Vekic, Anastasia Potapova und Bernarda Pera als Top-30-Spielerinnen am Start. Anna-Lena Friedsam ist bislang die einzige deutsche Spielerin auf der Meldeliste. Jule Niemeier und Tamara Korpatsch könnten aber noch ins Hauptfeld nachrücken.

Doppel

Im Doppel führen Wesley Koolhof und Neal Skupski die Meldeliste an. Ebenfalls dabei: Andreas Mies mit Doppelpartner Fabrice Martin sowie Kevin Krawietz und Tim Pütz.

Setzung Team Ranking 1 Wesley Koolhof / Neal Skupski 4 2 Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara 17 3 Hugo Nys / Jan Zielinski 20 4 Ivan Dodig / Mate Pavic 21 Fabrice Martin / Andreas Mies 43 Sander Gille / Joran Vliegen 48 Kevin Krawietz / Tim Puetz 49 Robin Haase / Nikola Mektic 52 Marcel Granollers / Horacio Zeballos 54 Maximo Gonzalez / Andres Molteni 56 Juan Sebastian Cabal / Matwe Middelkoop 74 Alexander Erler / Lucas Miedler 78 Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry 465

Wo kann ich das Tennisturnier am Rothenbaum im Fernsehen verfolgen?

Die offiziellen Rechte liegen 2023 erneut bei ServusTV und der dazugehörigen Streaming-Plattform ServusTV On. Hier könnt ihr alle Matches der Hamburg European Open 2023 im FreeTV bzw. im kostenlosen Stream verfolgen. Zusätzlich sind die Herren-Matches beim Streaming-Anbieter „TennisTV“ zu sehen. Hier müsste ihr euch allerdings ein Monatsabo anschaffen.

Tickets für die Hamburg European Open 2023

Wer das Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum gerne live verfolgen möchte, kann dies selbstverständlich auch tun. Noch sind für alle Tage Eintrittskarten erhältlich. Tickets für die Qualifikation gibt es ab 30 Euro. Hauptfeld-Matches (ab Montag) könnt ihr ab 55 Euro live verfolgen. Was die Veranstalter ebenfalls anbieten: Wochenend-Tickets für die Endspiele am Samstag und Sonntag. Dieses Kombi-Ticket könnt ihr ab 160 Euro erwerben.

Als kleiner Tipp: Die Hamburg European Open haben verschiedene Event-Tage, an denen es spezielle Rabatt-Aktionen gibt. Beispielsweise ist am Sonntag, den 23. Juli der Family-Day. An diesem Tag haben Kinder bis 16 Jahre freien Eintritt. Zudem gibt es noch den Kids‘ Day (Montag, 27. Juli), den Ladies‘ Day (Dienstag, 25.7.) und den Gentlemens‘ Day (Mittwoch, 26. Juli). Ein Blick auf die Ticketseite lohnt sich also!

Wer sind die ehemaligen Sieger und Titelverteidiger am Hamburger Rothenbaum?

Herren

Im vergangenen Jahr setzte sich im Endspiel Lorenzo Musetti gegen Carlos Alcaraz in drei Sätzen durch. Musetti ist auch in diesem Jahr bei den Hamburg European Open 2023 am Start, um seinen Titel zu verteidigen. Letzter deutscher Sieger war Michael Stich im Jahr 1993.

Damen

Erst seit 2021 findet in Hamburg wieder ein Damen-Turnier statt. Die Premiere nach langer Pause entschied in diesem Jahr Elena-Gabriela Ruse für sich. Sie triumphierte im Endspiel gegen Andrea Petkovic, die mittlerweile Turnierbotschafterin am Rothenbaum ist, in zwei Sätzen.

2022 gewann Bernarda Pera das Endspiel gegen Anett Kontaveit.

Jahr Siegerin Finalistin Ergebnis 2022 Bernarda Pera Anett Kontaveit 6:2, 6:4 2021 Elena-Gabriela Ruse Andrea Petkovic 7:6, 6:4

Preisgeld und Punkte bei den Hamburg European Open 2023

Herren

Wie bei jedem Turnier auf der ATP- und WTA-Tour spielen die Profis sowohl um Preisgeld als auch um Punkte für die Weltrangliste. Das 500er-Event für die Herren, vergibt – wie die Kategorie schon sagt – 500 Punkte an den Sieger. Zusätzlich werden insgesamt 1.831.515 Euro Preisgeld beim ATP-Turnier ausgeschüttet.

Runde Preisgeld Einzel Punkte Einzel Preisgeld Doppel Punkte Doppel Sieger 342.500 € 500 112.500 € 500 Finalist 184.285 € 300 59.990 € 300 Halbfinale 98.215 € 180 30.350 € 180 Viertelfinale 50.180 € 90 15.180 € 90 Achtelfinale 26.790 € 45 7.860 € 0 (Im Doppel ist es die 1.Runde) 1.Runde 14.285 € 20

Damen

Das Damen-Event ist deutlich niedriger dotiert, weshalb die Siegerin hier nur 280 Weltranglisten-Punkte bekommt. Das Preisgeld bei den Damen liegt in der Höhe von 235.680 Euro.