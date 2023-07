Wimbledon: Auch Rune im Viertelfinale

Holger Rune hat sich als vorletzter Spieler für das Viertelfinale der 136. All England Championships in Wimbledon qualifiziert. Der 20 Jahre alte und an Nummer sechs gesetzte Däne besiegte den Bulgaren Grigor Dimitrow 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 6:3 und trifft nun auf Carlos Alcaraz aus Spanien oder Matteo Berrettini aus Italien.

Für Rune ist es die dritte Teilnahme am Viertelfinale eines Grand Slams. Zuvor war ihm der Einzug in die Runde der letzten acht in den beiden vergangenen Jahren bei den French Open in Paris gelungen.