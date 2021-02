Heute vor 20 Jahren: Roger Federer gewinnt ersten ATP-Titel

Am 4. Februar 2001 gewann Roger Federer beim ATP-Turnier in Mailand seinen ersten ATP-Titel. Wir blicken zurück.

Dieser Titelgewinn war überfällig. Heute vor 20 Jahren, am 4. Februar 2001, gewann Roger Federer beim Hallenturnier in Mailand seinen ersten ATP-Titel – im Alter von 19 Jahren und sechs Monaten. Der Schweizer besiegte im Finale den Franzosen Julien Boutter mit 6:4, 6:7 (7:9), 6:4. „Was für eine Erleichterung. Als Kind träumt man ständig davon, seinen ersten Titel zu gewinnen. Ich bin sehr glücklich, meinen ersten Titel hier in Mailand gewonnen zu haben“, sagte Federer.

Vater Federer muss Fenster einschlagen

Für Federers Vater Robert endete der erste Titeltag seines Sohnes mit einer Schrecksekunde. So heißt es in der Biografie über Federer vom Schweizer Journalisten René Stauffer: „In seiner Aufregung hat er seine Autoschlüssel im abgeschlossenen Wagen gelassen und musste das Fenster einschlagen, um sie herauszuholen.“

20 Jahre später kann Federer auf 103 ATP-Titel zurückblicken. Dass er den Titelrekord auf der ATP-Tour von Jimmy Connors (109 Titel) noch einstellen wird, ist nach der langen Verletzungspause des Schweizers allerdings eher unwahrscheinlich. „Wenn das wirklich mein oberstes Ziel wäre, dann würde ich viel mehr kleinere Turniere spielen. Sollte ich die Turniere tatsächlich knacken, dann liegt es daran, dass ich ganz lange und sehr erfolgreich spiele. Sonst sind die Bestmarken nicht einzuholen“, sagte Federer im Februar 2018 im Interview mit tennis MAGAZIN über den Rekord von Jimmy Connors.

Aus dem Buch: Ein Jahr auf dem Court – 365 spannende Geschichten aus der Welt des Tennis