Australian Open: Die Favoriten der Wettanbieter

Endlich geht’s los: Mit mehrwöchiger Verspätung schlagen die Tennis-Asse jetzt in Melbourne bei den Australian Open auf. Die Spannung vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres ist groß. Für die Buchmacher von bet-at-home ist Rekord-Champion Novak Djokovic der große Favorit. Wir werfen einen Blick auf die Sieganwärter bei Herren und Damen.

Titel Nummer 9 für den „Djoker“?

Novak Djokovic fühlt sich in Melbourne einfach wohl. Mit acht Titeln ist die aktuelle Nummer 1 der Welt der Rekordsieger „Down Under“. Mit ihm ist daher auch 2021 wieder zu rechnen (Siegquote: 2.10). Dahinter sehen die Buchmacher Daniil Medvedev als größten Herausforderer (Siegquote: 5.85). Der Russe gewann zum Jahresende 2020 zwei Turniere, darunter die ATP Finals in London. Er kann an einem guten Tag jeden schlagen. Gute Chancen gibt bet-at-home auch Dominic Thiem (Siegquote: 6.00). Der Österreicher feierte 2020 bei den US Open seinen ersten Grand-Slam-Titel. In Australien stand er bereits im Vorjahr im Finale. Sein Spiel auf dem Hartplatz verbesserte sich zusehends. Immer für einen Sieg gut ist auch Rafael Nadal (Siegquote: 6.15), auch wenn sein letzter Triumph in Melbourne bereits lange her ist. Von der nächsten Generation sind Stefanos Tsitsipas (Siegquote: 13.80) und Alexander Zverev (Siegquote: 16.90) zwei künftige Grand-Slam-Sieger. Sie waren schon nah dran am großen Sieg. Ob es jetzt dazu reicht, bleibt abzuwarten. Beim ATP-Cup, der unmittelbar vor den Australian Open ausgetragen wurde, hinterließ Medvedev einen starken Eindruck.

Heimsieg für Barty?

Wesentlich größer ist der Favoritenkreis bei den Damen: Die Bookies von bet-at-home setzen auf Naomi Osaka (Siegquote: 6.75). Die Gewinnerin von 2019 und Siegerin des letzten Grand-Slam-Turniers ist nach ihrer Verletzungspause wieder zurück. In guter Form befindet sich Aryna Sabalenka (Siegquote: 7.00). Nach zwei Titeln zum Jahresende entschied sie auch das Vorbereitungsturnier in Abu Dhabi für sich. Großes hat Ashleigh Barty vor (Siegquote: 12.00): Die Australierin will den Heimsieg. 2020 scheiterte sie im Halbfinale, verzichtete danach aufgrund der Pandemie auf eine Tour-Teilnahme. Sie braucht für ihr Top-Tennis allerdings den Spielrhythmus. Und dann ist da noch Serena Williams (Siegquote: 12.00): Die US-Amerikanerin ist immer noch auf der Jagd nach dem ultimativen Grand-Slam-Rekord. Seit ihrer Babypause will sie den 24. Titel. Doch ihr Niveau konnte sie über zwei Wochen nur schwer halten.