Hordorff im tennis MAGAZIN-Podcast: „Ich glaube, dass die US Open stattfinden werden“

Finden die US Open dieses Jahr tatsächlich statt? DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff äußert sich im Podcast „Nord-Süd-Gipfel” vom tennis MAGAZIN zur aktuellen Entwicklung auf der Tennis-Tour.

Im aktuellen Podcast „Nord-Süd-Gipfel” vom tennis MAGAZIN hat sich Dirk Hordorff, Vizepräsident des Deutschen Tennis Bundes, zur weiteren Entwicklung im Profitennis geäußert. „Am 15. Juni soll die Entscheidung fallen, was es an Tennis dieses Jahr noch geben wird. Ich glaube, dass die US Open stattfinden werden“, sagte Hordorff. Derzeit werden zahlreiche Möglichkeiten diskutiert, um die US Open (31. August bis 13. September) planmäßig durchführen zu können, darunter der Verzicht auf die Qualifikation sowie ein kürzeres Format.

Hordorff: „Wir sollten im Tennis Fingerspitzengefühl zeigen”

Für den langjährigen Trainer von Rainer Schüttler steht die Reisefreiheit für alle Spieler über allem bei der Entscheidung über die Fortsetzung auf der ATP- und WTA-Tour. „Wir sollten im Tennis Fingerspitzengefühl zeigen. Entweder kann man Tennis auf der gesamten Ebene spielen oder man sollte die Verantwortung haben zu sagen, dass man erst im nächsten Jahr wieder spielt.“

Am 9. Juni beginnt die vom Deutschen Tennis Bund ins Leben gerufene siebenwöchige DTB German Pro Series mit 32 Herren und 24 Damen in zehn deutschen Städten. Mit dabei sind unter anderem Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Laura Siegemund und Carina Witthöft. „Der Tennis Channel wird die gesamte Serie live übertragen. Einige Spiele sogar mit mehreren Kameras und Kommentatoren“, sagte Hordorff.

