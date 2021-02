Im Video: Wawrinkas Drama im Match-Tiebreak

6:1, 8:4 und 9:6 führte Stan Wawrinka im Match-Tiebreak des fünften Satzes gegen Marton Fucsovics – und verlor die Partie noch!

Der dreimalige Grand Slam-Sieger Stan Wawrinka ist in der zweiten Runde der Australian Open gescheitert. Der 35 Jahre alte Schweizer musste sich nach einem Krimi dem Ungarn Marton Fucsovics mit 5:7, 1:6, 6:4, 6:2, 6:7 (9:11) geschlagen geben.

Im entscheidenden Match-Tiebreak spielte sich ein kleines Drama ab, nachdem Wawrinka erst 6:1, dann 8:4 und schließlich 9:6 führte. Doch „Stan the Man“ vergab nicht nur die drei Matchbälle – er verlor fünf Punkte in Serie und gab den Match-Tiebreak schließlich mit 9:11 ab.

Es war also der Ungar Fucsovics, der nach 3:59 Stunden jubeln durfte. „Ich bin wirklich müde, es war ein langes Match“, sagte Fucsovics: „Ich wusste, dass er zurückkommt, er ist ein physisch starker Spieler.“ Wawrinka war im vergangenen Jahr erst im Viertelfinale an Alexander Zverev gescheitert; 2014 holte er den Titel in Melbourne.

Hier eine Zusammenfassung des Match-Tiebreaks: