Indian Wells: Niemeier schlägt Lys im Quali-Finale

Julia Niemeier qualifiziert sich mit einem Sieg gegen Eva Lys für das Hauptfeld beim WTA-1000er-Turnier in Indian Wells.

Jule Niemeier hat das deutsche Duell im Quali-Finale beim WTA-1000er-Turnier in Indian Wells gewonnen. Die 25-jährige besiegte die derzeitige deutsche Nummer eins, Eva Lys, mit 6:4, 6:3. Im dritten Duell zwischen den beiden Deutschen war es der dritte Sieg für Niemeier.

Neben Niemeier steht aus deutscher Sicht noch Tatjana Maria im Hauptfeld. Maria trifft in der ersten Runde auf Belinda Bencic. Niemeiers Platz als Qualifikantin im Hauptfeld wird nach Ende der Qualifikation noch zugelost. Lys, die in der Quali an zwei gesetzt war, kann sich noch berechtigte Hoffnungen machen, als Lucky Loser ins Hauptfeld zu rutschen. Mit dem Lucky-Loser-Status hat die 23-jährige Hamburgerin bei den Australian Open gute Erfahrungen gemacht, als sie das Achtelfinale erreichte.

Lys, derzeit Nummer 78 im WTA-Ranking, hatte die direkte Qualifikation für das Hauptfeld verpasst, da die sogenannte Entry List für das Hauptfeld in Indian Wells bereits vier Wochen vor Turnierbeginn feststeht. Zu diesem Zeitpunkt lag Lys im WTA-Ranking noch etwas weiter zurück.