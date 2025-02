Indian Wells 2025: Alle Infos zum Turnier, TV, Preisgeld

Indian Wells 2025: Vom 2. bis zum 16. März finden die BNP Paribas Open in Indian Wells statt. Hier erfahrt ihr alle Details zum ATP- und WTA-Turnier: Teilnehmer, Preisgeld, Punkte und TV-Übertragung.

INDIAN WELLS MASTERS: WANN UND WO FINDET DAS TURNIER STATT?

Die BNP Paribas Open werden vom 2. März bis zum 16. März 2025 in der südkalifornischen Stadt Indian Wells ausgetragen. Gespielt wird im Indian Wells Tennis Garden, der 29 Hartplätze umfasst. Das Stadium 1bietet Platz für über 16.000 Zuschauer, womit es nach dem Arthur Ashe Stadium das zweitgrößte Tennisstadion der Welt ist. Erstmals ausgetragen wurde das Turnier 1974 in Tucson. Anschließend wechselte der Standort über Palm Springs, Rancho Mirage und La Quinta bis nach Indian Wells. Seit 1996 finden der Damen- und der Herrenwettbewerb zur gleichen Zeit statt. Aufgrund der örtlichen Anlage und der Landschaft genießt das Turnier unter den Spielern große Beliebtheit.

Die Qualifikation findet vom 2. bis zum 4. März statt, bevor am 5. März die Hauptrunde des Turniers beginnt. Während die Halbfinals der Damen am 14. März ausgetragen werden, finden die Halbfinals der Herren am 15. März statt. Die Endspiele im Einzel werden am 16. März gespielt. Die Halbfinals der Damen im Doppel finden schon am 13. März statt, tags darauf folgen die Herren. Beide Doppelfinals steigen am 15. März.

INDIAN WELLS 2025: WELCHE SPIELERINNEN UND SPIELER GEHEN BEI DEN BNP PARIBAS OPEN AN DEN START?

Durch die Dopingsperre des Weltranglistenersten Jannik Sinner rutscht mit Alexander Zverev ein Deutscher auf den ersten Platz der Setzliste. Wie im Vorjahr folgt Carlos Alcaraz, der seinen Titel gerne erneut verteidigen möchte, auf Platz zwei. Ihm folgen der US-Amerikaner Taylor Fritz und der Norweger Casper Ruud. Bei den Damen steht Aryna Sabalenka auf der Spitzenposition. Auf die Weltranglistenerste folgen die Titelverteidigerin Iga Swiatek und die US-Amerikanerin Coco Gauff. Die Siegerin aus 2023, Elena Rybakina, belegt Rang sieben in der Setzliste.

DEUTSCHE TEILNEHMER IN INDIAN WELLS 2025

Im Hauptfeld der Männer sind aus deutscher Sicht mit Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff lediglich zwei Spieler vertreten. Über die Qualifikation haben Daniel Altmaier und Dominik Koepfer die Chance, ebenfalls in das Teilnehmerfeld zu rutschen. Bei den Damen befindet sich keine deutsche Vertretung im Hauptfeld. Mit Eva Lys, Tatjana Maria, Jule Niemeier und Laura Siegemund haben allerdings vier deutsche Damen die Möglichkeit, über das Qualifikationsturnier in die Hauptrunde zu gelangen. Maria wäre zudem die erste Nachrückerin, sofern noch eine Teilnehmerin aus der Setzliste absagen sollte. Sowohl Alexander Zverev als auch Laura Siegemund treten im Einzel als auch im Doppel an. Das deutsche Duo Kevin Krawietz/Tim Puetz ist ebenfalls im Doppel dabei.

INDIAN WELLS 2025: WER FEHLT?

Der derzeitige Weltranglistenerste Jannik Sinner verpasst das Turnier in Kalifornien aufgrund seiner Dopingsperre. Die siebenfache Grand-Slam-Siegerin Venus Williams lehnte die ihr angebotene Wildcard ab.

WIE VIEL PREISGELD UND PUNKTE GIBT ES BEIM INDIAN WELLS MASTERS 2025?

Das genaue Preisgeld wird erst kurz vor Turnierbeginn bekanntgegeben. Was sicher ist: Es gibt für Männer und Frauen das gleiche Preisgeld. Außerdem ist Indian Wells nach den vier Grand-Slam-Turnieren das höchstdotierte Turnier auf der ATP- und WTA-Tour.

INDIAN WELLS 2025: WELTRANGLISTENPUNKTE

Runde ATP-Punkte im Einzel ATP-Punkte im Doppel WTA-Punkte im Einzel WTA-Punkte im Doppel Sieger 1000 1.000 1000 1.000 Finalist 650 600 650 650 Halbfinale 400 360 390 390 Viertelfinale 200 180 215 215 Achtelfinale 100 90 120 120 3. Runde 50 0 (1. Runde im Doppel) 65 10 (1. Runde im Doppel) 2. Runde 30 – 35 – 1. Runde 10 – 10 – 2. Quali-Runde 10 – 20 – 1. Quali-Runde 0 – 2 –

WO WERDEN DIE BNP PARIBAS OPEN IM TV ÜBERTRAGEN?

Nachdem sich Sky neben der ATP-Tour auch die Rechte für die WTA-Tour gesichert hat, wird das gesamte Event beim Pay-TV-Sender gezeigt. Darüber hinaus lassen sich alle Spiele der Herren aus Indian Wells im Online-Stream von TennisTV verfolgen. Bei beiden Anbietern muss ein Abonnement abgeschlossen werden.

WER SIND DIE TITELVERTEIDIGER IN INDIAN WELLS?

Im Herrenfinale des vergangenen Jahres siegte Carlos Alcaraz mit 7:6, 6:1 gegen Daniil Medvedev. Die Rekordsieger sind Novak Djokovic und Roger Federer mit jeweils fünf Erfolgen. Aus deutscher Sicht konnte Boris Becker das Turnier 1987 sowie 1988 für sich entscheiden.

Bei den Damen gewann im letzten Jahr Iga Swiatek. Im Finale setzte sie sich mit 6:4, 6:0 gegen Maria Sakkari durch. Insgesamt acht Spielerinnen konnten zwei Ausgaben des Turniers gewinnen, darunter auch Steffi Graf 1994 und 1996.

INDIAN WELLS MASTERS: SIEGER DER LETZTEN ZEHN JAHRE

INDIAN WELLS OPEN: SIEGERINNEN DER LETZTEN ZEHN JAHRE