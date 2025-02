Joao Fonseca: 10 Fakten zum Top-Talent aus Brasilien

Joao Fonseca, ein aufstrebender Stern am Tennis-Himmel. Er hat mit seinen beeindruckenden Leistungen die Aufmerksamkeit der Tenniswelt auf sich gezogen. tennis MAGAZIN stellt euch den jungen Brasilianer in 10 Fakten vor.

1. Frühe Anfänge im Tennis

Geboren am 21. August 2006 in Rio de Janeiro, begann Joao Fonseca im Alter von vier Jahren mit dem Tennisspielen im Rio de Janeiro Country Club, der sich in unmittelbarer Nähe seines Elternhauses befindet.

2. Familienhintergrund

Seine Eltern, Roberta und Christiano Fonseca, unterstützen seine Karriere maßgeblich. Sein Vater, Christiano, ist CEO und Mitbegründer von IP Capital Partners, dem ersten unabhängigen Hedgefonds Brasiliens.

3. Nummer 1 bei den Junioren

Im Jahr 2023 gewann Joao Fonseca den Junioren-Titel bei den US Open und erreichte damit die Spitze der Junioren-Weltrangliste. Er wurde zum ITF-Weltmeister gekürt und ist der erste Brasilianer, dem dieses Kunststück gelang.

4. Historischer ATP-Titel

Im Februar 2025 sicherte sich Fonseca seinen ersten ATP-Titel beim Turnier in Buenos Aires. Mit diesem Sieg wurde er der jüngste Brasilianer, der ein ATP-Turnier gewann und kletterte auf Platz 68 der Weltrangliste.

5. Grand-Slam-Debüt mit Paukenschlag

Bei seinem ersten Grand-Slam-Auftritt bei den Australian Open 2025 besiegte Fonseca in der ersten Runde den an Nummer 9 gesetzten Andrey Rublev in drei Sätzen. Nach dem Match sagte er: „Mein erster Sieg bei einem Grand Slam, mein erster Sieg gegen einen Top-10-Spieler. Das erste Mal, dass ich im Hauptfeld bei einem Grand Slam stehe. Das ist unglaublich für mich.”

6. Triumph bei den Next Gen ATP Finals

Im Dezember 2024 gewann Fonseca die Next Gen ATP Finals in Jeddah, Saudi-Arabien, ohne ein einziges Match zu verlieren. Damit etablierte er sich als einer der vielversprechendsten jungen Spieler auf der Tour.

7. Vorbild Roger Federer

Fonseca bewundert den Schweizer Maestro Roger Federer und betrachtet ihn als sein größtes Idol im Tennis: „Als ich aufwuchs, wollte jeder wie Roger spielen.”

8. Schneller Aufstieg in der Weltrangliste

Innerhalb eines Jahres machte Fonseca einen bemerkenswerten Sprung im ATP-Ranking, von Platz 655 auf Platz 68, was seine beeindruckende Entwicklung und Konstanz auf der Tour unterstreicht.

9. Unterstützung durch brasilianische Sportikonen

Nach seinem ersten ATP-Titel erhielt Fonseca Glückwünsche von prominenten brasilianischen Sportlern wie Neymar, Vinícius Júnior und Ronaldo. Er äußerte sich dazu wie folgt: „Es ist verrückt, dass diese Legenden mich kennen und mir gratulieren. Ich fühle mich geehrt.”

10. Vergleiche mit Tennisgrößen

Experten sehen in Joao Fonseca einen potenziellen Rivalen für Spieler wie Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Sein aggressiver Spielstil und seine mentale Stärke lassen darauf schließen, dass er in Zukunft an der Spitze des Welttennis mitmischen könnte.