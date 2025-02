Learner Tien: 10 Fakten zum US-Boy

Learner Tien ist einer der aufstrebenden US-Amerikaner, die sich im ATP-Ranking in kurzer Zeit nach oben gespielt haben. Wir stellen den 19-Jährigen mit zehn schnellen Fakten vor.

1. Frühe Anfänge im Tennis

Geboren am 2. Dezember 2005 in Irvine, Kalifornien, begann Learner Tien bereits im Kleinkindalter mit dem Tennisspielen. Sein erster Turniersieg gelang ihm im Alter von fünf Jahren im Racquet Club of Irvine.

2. Familienhintergrund

Seine Eltern, Khuong Dan Tien und Huyen Tien, wählten den Namen Learner inspiriert durch den Beruf seiner Mutter als Mathematiklehrerin. Seine Schwester trägt den Namen Justice in Anlehnung an den Beruf seines Vaters als Immobilienanwalt.

3. Junioren-Erfolge

Als Junior erreichte Tien zwei Grand-Slam-Finals: bei den Australian Open und den US Open im Jahr 2023. Im Doppel gewann er die Australian Open 2023 an der Seite von Cooper Williams.

4. Historischer Sieg bei den Australian Open 2025

Im Januar 2025 erreichte Tien als jüngster Spieler seit Rafael Nadal im Jahr 2005 das Achtelfinale der Australian Open. Gleichzeitig ist Tien der jüngste amerikanische Spieler seit Pete Sampras im Jahr 1990, dem dieses Kunststück gelang. Besonders bemerkenswert war sein Sieg in der zweiten Runde gegen den fünftgesetzten Daniil Medvedev in einem packenden Fünfsatzmatch, das fast fünf Stunden dauerte.

5. Aufstieg in die Top 100

Nach seinem beeindruckenden Lauf bei den Australian Open 2025 erreichte Tien erstmals die Top 100 der ATP-Weltrangliste.

6. Erster Challenger-Titel

Im Juli 2024 gewann Tien seinen ersten ATP Challenger-Titel beim Cranbrook Tennis Classic in Bloomfield Hills, Michigan. Er wurde damit der jüngste US-amerikanische Challenger-Sieger seit 2016. Beim Turnier in Acapulco besiegte er Alexander Zverev und wurde der jüngste Spieler, de einen Top-2-Spieler bezwingen konnte seit Carlos Alcaraz.

7. College-Pläne

Trotz seiner aufstrebenden Profi-Karriere plant Tien, seine Ausbildung fortzusetzen und hat sich für die University of Southern California entschieden.

8. Spielstil

Tien ist ein Linkshänder mit einer präzisen beidhändigen Rückhand. Sein variantenreiches Spiel kombiniert aggressive Grundlinienschläge mit taktischer Cleverness. Besonders beeindruckend ist seine mentale Widerstandsfähigkeit – selbst unter Druck bleibt er fokussiert und findet oft kreative Lösungen auf dem Platz.

9. Inspirationsquelle für junge Talente

Durch seinen schnellen Aufstieg und seine Bodenständigkeit ist Tien bereits eine Inspirationsquelle für viele junge Tennisspieler in den USA. Besonders in Kalifornien engagiert er sich in Nachwuchsprogrammen und trainiert gelegentlich mit talentierten Junioren, um seine Erfahrungen weiterzugeben.

10. Aktive Präsenz in sozialen Medien

Tien teilt regelmäßig Updates über seine Turniere und Trainings auf seinem Instagram-Profil. Dort können Fans Einblicke in sein Leben auf und abseits des Platzes gewinnen.