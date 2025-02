Frühes Aus in Acapulco: Was hinter der Zverev-Niederlage steckt

Alexander Zverev verlor im Achtelfinale von Acapulco gegen den US-Teenager Learner Tien. Vermutlich war er gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe.

Unterm Strich war es eine Tour zum Vergessen: Alexander Zverev wollte bei seinen drei Turnierstarts in Lateinamerika einige Punkte für die Weltrangliste sammeln, um dem für drei Monate gesperrten Weltranglistenersten Jannik Sinner näher zu kommen. Doch in Summe gewann er von den sieben Matches in Buenos Aires, Rio de Janerio und Acapulco nur vier. Auf Sand in Argentinien und Brasilien scheiterte er jeweils im Viertelfinale. Beim Hartplatzevent in der mexikanischen Küstenmetropole war im Achtelfinale Schluss.

Bei seiner jüngsten Pleite gegen den Qualifikanten Learner Tien aus den USA präsentierte sich Zverev in keiner guten Verfassung. Gegen die Nummer 83 der Weltrangliste verlor er in 88 Minuten mit 3:6 und 4:6. Was allerdings auffiel: Zverev machte körperlich einen leicht angeschlagenen Eindruck.

Nach dem Match soll der topgesetzte Zverev auch gleich via Shuttle-Service ins Hotel zurückgebracht worden sein. Zu einer angesetzten Pressekonferenz erschien er nicht. Der Grund dafür könnte eine Lebensmittelvergiftung sein. Mehrere Spieler klagten in Acapulco über Magenbeschwerden, darunter Tommy Paul und Casper Ruud. Beide konnten zu ihren Matches erst gar nicht antreten. Über Social Media-Kanäle bestätigten sie inzwischen, dass ihnen eine Lebensmittelvergiftung zu schaffen gemacht hatte.

Holger Rune begann zwar sein Match, musste es aber vorzeitig abbrechen. „Ich bin wütend und gleichzeitig so traurig. Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung und konnte deshalb heute nicht spielen. Mexiko ist einer meiner liebsten Orte und ich liebe dieses Turnier. So hatte ich mir das nicht gewünscht“, schrieb er später auf X.

Zverev auch Opfer einer Lebensmittelvergiftung?

Ob Alexander Zverev ebenfalls mit Magenproblemen zu kämpfen hatte, ist indes nicht offiziell bestätigt. Der kanadische Tennis-Journalist Stephen Boughton hatte auf X berichtet, dass sich insgesamt fünf Profis in Mexiko eine Lebensmittelvergiftung zugezogen hätten, dies habe er von einer gut unterrichteten Quelle erfahren. Zu den fünf Spielern sollen auch Alexander Zverev sowie Alex Michelsen gehören, die zwar beide ihre Matches zu Ende spielten – aber ausschieden.

Immerhin: Zverev hat jetzt einige Tage zur Regeneration, weil der ursprüngliche für kommenden Sonntag angesetzte Show-Kampf in Las Vegas nun ausfällt. Der Deutsche sollte beim „MGM Rewards Slam“ ursprünglich gegen Jannik Sinner, Taylor Fritz und Tommy Paul in einem Match-Tiebreak-Format antreten. Zuerst fiel Sinner aufgrund seiner Doping-Sperre aus und wurde durch Casper Ruud ersetzt. Dann sagte Taylor Fritz wegen Bauchmuskelproblemen ab. Als nun durchsickerte, dass Paul, Ruud und vermutlich auch Zverev gesundheitlich angeschlagen sind, wurde die Exhibition nun arg verkleinert.

Derzeit ist nun „nur“ noch ein Showmatch zwischen Aryna Sabalenka und Naomi Osaka am Samstag geplant. Zudem soll es noch ein Mixed-Match geben – mit Andre Agassi und Mardy Fish. Auch vom ursprünglich terminierten „Shoot-Out“ zwischen den Aufschlag-Giganten Reilly Opelka und Giovanni Mpetshi Perricard ist nun keine Rede mehr.

Nächster Halt für Zverev ist somit Indian Wells, wo ab dem 5. März das erste Masters 1000er-Turnier der Saison beginnt. Zuvor allerdings schlägt er noch beim sogenannten „Dessert Smash“ auf. Bei dem Charity-Event, wo Hollywood-Stars im Pickleball und Tennis gegen Profis antreten, sollen unter anderem die Pop-Stars Katy Perry und Pink am Start sein.