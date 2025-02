Alexander Zverev trifft beim Showkampf in Las Vegas auf drei Top-Gegner

Alexander Zverev wird beim „MGM Rewards Slam“ Anfang März in Las Vegas teilnehmen. Seine drei potenziellen Gegner stehen alle in den Top Ten.

Als Ende Januar die Teilnehmer eines Showturniers in Las Vegas veröffentlicht wurden, war der Aufschrei in der Tennis-Community ziemlich groß. Einige Spieler, die beim sogenannten „MGM Rewards Slam“ im US-Zockerparadies auflaufen werden, sind nämlich auch bei dem ATP-500er-Turnier in Acapulco, Mexiko, gemeldet. Die Crux dabei: Der Showkampf beginnt am 1. März (Samstag) – und an dem Termin findet in Acapulco das Finale statt.

Was einige aufgebrachte Tennisfans offenbar nicht wussten: Am 1. März spielen bei dem Showturnier in Las Vegas „nur“ die Damen, erst am 2. März (Sonntag) greifen die Herren ins Geschehen ein. In welchem Modus diese Exhibition genau ausgerichtet wird, ist noch nicht ganz klar. Aber die insgesamt sechs teilnehmenden Profis stehen fest.

Zverev spielt erst Acapulco, dann Las Vegas

Bei den Damen spielen Naomi Osaka und Aryna Sabalenka gegeneinander. Das Herrenfeld ist mit insgesamt vier Top Ten-Spielern hochkarätig besetzt, darunter auch Alexander Zverev. Er bekommt es in Las Vegas mit Jannik Sinner, Taylor Fritz und Tommy Paul zu tun. Bis auf Sinner spielen alle auch vorher in Acapulco.

Taylor Fritz stellte auf der Plattform X klar, dass er niemals an einem Event teilnehmen würde, das mit einem potenziellen Finale eines regulären ATP-Turniers kollidiert: „Ich bin ziemlich enttäuscht, dass die Leute das nicht selbst herausfinden können und einfach das Schlimmste annehmen. Als ob wir vorhätten, beim ATP-Turnier nicht gut abzuschneiden.“

Excited to be part of The MGM Rewards Slam at Michelob ULTRA Arena in Las Vegas! See you all on March 2nd 🙌🏻🦊 @MGMRewards pic.twitter.com/9o3qfMf95u — Jannik Sinner (@janniksin) February 3, 2025

Schauplatz der Exhibition ist die Michelob Ultra Arena im Mandaley Bay, einem riesigen Hotel-Casino-Komplex am Südende des Las Vegas Strips. Dort fand 2024 auch das Showmatch zwischen Rafael Nadal und Carlos Alcaraz statt – „The Netflix Slam“ nannte sich die Veranstaltung. Ob der Streamingdienst 2025 wieder die Matches aus der 12.000 Fans fassenden Arena überträgt, wurde bislang nicht verkündet. Feststeht: Namenssponsor ist Netflix nicht mehr.

Erst Netflix Slam, jetzt MGM Rewards Slam

„Der Netflix Slam von 2024 im Mandalay Bay war ein großer Erfolg und eines unserer unterhaltsamsten Sportereignisse des Jahres“, sagte Lance Evans von MGM Resorts, das Hotels und Spielcasinos betreibt. „Wir erwarten ein weiteres denkwürdiges Event-Erlebnis, bei dem Tennisfans auf der ganzen Welt die besten Spieler des Sports auf höchstem Niveau in Las Vegas erleben werden.“ Das Format des sonntäglichen Herren-Events, der Übertragungspartner sowie zusätzliche Details sollen laut Veranstalter in Kürze bekannt gegeben werden.

Übrigens: Schon zwei Wochen vor dem „MGM Rewards Slam“ werden in der Michelob Ultra Arena von Las Vegas große Tennisnamen erwartet – allerdings zu einem Pickleball-Event. Steffi Graf, Andre Agassi, Andy Roddick und Genie Bouchard stehen sich dann nämlich beim „Pickleball Slam 3“ gegenüber.