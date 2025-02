Spanien statt Russland? Wirbel um Daria Kasatkina

Die Russin Daria Kasatkina tauchte bei der Auslosung zum WTA-Turnier in Abu Dhabi plötzlich mit dem Länderkürzel von Spanien auf.

Die Gerüchteküche brodelte am Wochenende über, als hinter dem Namen Daria Kasatkina, derzeit Nummer elf im WTA-Ranking, bei der Auslosung zum WTA-500-Turnier in Abu Dhabi das Länderkürzel ESP (Spanien) stand. Hat die 27-jährige Russin ihre Nationalität gewechselt? Kasatkina lebte und trainierte einige Jahre in Barcelona, derzeit wohnt sie in Dubai. Mit Russland hat sie spätestens seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine kaum noch was zu tun.

🚨 Early spoiler? Russia’s No. 1 Daria Kasatkina was listed under 🇪🇸 during the Abu Dhabi draw ceremony. Kasatkina has lived in Barcelona for years, with rumors circulating about a potential citizenship change – though no official confirmation has been made. 📷/@TennisONEApp pic.twitter.com/Xy5LRo7xr2 — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) February 2, 2025

Daria Kasatkina stellt sich offensiv gegen Putin

Kasatkina positionierte sich in der Vergangenheit immer wieder gegen Russlands Präsidenten Vladimir Putin. „Ich will gegen Gegnerinnen spielen können, die keine Angst haben müssen, dass ihre Tennisplätze, ihr Zuhause zerbombt werden“, sagte Kasatkina über den Krieg in der Ukraine. Zudem outete sie sich homosexuell. Ihre Beziehung zu der russisch-estnischen Eiskunstläuferin Natalia Zabiiako wird nicht gern gesehen in ihrem Heimatland. „Für junge Menschen, die mit Problemen in der Öffentlichkeit konfrontiert werden, ist es sehr wichtig, wenn Sportler oder andere bekannte Persönlichkeiten darüber reden“, sagte Kasatkina über ihr Coming-out und ergänzte: „Mit sich selbst im Reinen zu sein, ist das Wichtigste im Leben. Scheiß auf alles andere.“

Unter all den Umständen und der langjährigen Beziehung zu Spanien wäre es daher nicht verwunderlich, wenn Kasatkina unter spanischer Flagge antreten würde. Die Veranstalter in Abu Dhabi klärten auf und sprachen von einem administrativen Fehler bei der Auslosung. Das Management von Kasatkina verneinte auf Nachfrage der BBC, dass die Russin einen Nationenwechsel zu Spanien plane. Ihr Management sprach zudem davon, dass der Fehler „möglicherweise ziemlich nachteilig“ für die 27-Jährige sein könne. Denn: „Das bringt einige starke Konsequenzen für Daria mit sich, wenn die russischen Autoritäten spüren, dass sie versucht, die Nation zu wechseln – was sie nicht tun wird.“

In den vergangenen Jahren wechselten zwei russische Spielerinnen ihre Nationalität: Varvara Gracheva spielt inzwischen für Frankreich, Elina Avanesyan tritt für Armenien an.