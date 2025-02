Rempler im Davis Cup: Warum Zizou Bergs hätte disqualifiziert werden müssen

Zizou Bergs aus Belgien sorgte beim Davis Cup-Wochenende für den größten Aufreger. Sein Rempler gegen Chiles Cristian Garin hätte schärfer geahndet werden sollen.

So etwas hat man im Tennissport noch nicht gesehen: Davis Cup 2025, erste Qualifizierungsrunde, Belgien führt mit 2:1 gegen Chile und es läuft das vierte Match. Lokalmatador Zizou Bergs gelingt im dritten Satz gegen Chiles Cristian Garin ein Break zum 6:5. Bergs freut sich darüber so sehr, dass er erst hoch in die Luft springt und dann zu einem Sprint über den halben Platz ansetzt.

Cristian Garin refusing to play after being knocked down by Zizou Bergs during changeover. His eye is swollen and Garin and Chile team are asking for a default.

Bergs was about to serve for the match at 6-5.

Play has stopped since 10 minutes.

pic.twitter.com/4S7EZ6RH6B

