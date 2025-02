Becker, Djokovic, Zverev: Tipps der besten Tennisspieler

Warum einige wenige Tennisspieler so viel besser sind als andere – darüber gehen die Expertenmeinungen und Einschätzungen auseinander. Weltklasseathleten von gestern und heute verraten Tipps und Tricks.

Mal scheint es der unbedingte Siegeswille wie bei Boris Becker zu sein, mal die Fähigkeit unter Druck das beste Spiel abzurufen wie bei Novak Djokovic. Dann wieder sind es Fitness, Technik und Taktik wie bei Angelique Kerber, Iga Swiatek und Co. Und manchmal machen ein guter Kopf oder auch ein besonderer Mentor den entscheidenden Unterschied zwischen Sieg oder Niederlage – siehe Vater und Sohn Alexander Zverev.

Boris Becker

Tipp 1: Vorhand

Neben dem Service der dominanteste Schlag. Ganz wichtig: Beinarbeit. Wer nicht an den Ball rankommt, kann ihn nicht treffen. Deshalb immer schnell zurück in die Mitte, um von dort aus, den nächsten Schlag machen zu können. Und: Ball immer vor dem Körper treffen und mit dem Körper folgen, also durchschwingen!

Tipp 2: Fokussierung

Du musst den Ball fressen wollen. Der Ball ist das einzige, was interessiert. Wer lernt, in den wichtigen Situationen auf den Ball zu schauen, kann 90 Prozent der Fehler verhindern. Also den Ball intensiv anschauen, wenn er kommt, dabei versuchen, die Schrift darauf zu lesen. Und vor allem: Dem Ball nicht hinterherschauen!

Novak Djokovic

Tipp: Atmen

In einem Match gibt es viele Störfaktoren. Die Kunst ist, schnell wieder fokussiert zu sein. Atemtechnik hilft, zurückzukommen. Entscheidend dabei ist, wie schnell schafft man das.

Iga Swiatek

Tipp: Fitness

Ein starker Rücken, muskulöse Arme und Beine sind unverzichtbar für Powertennis. Übungen mit dem Theraband, auf dem Airbike und regelmäßiges, aber unbedingt abwechslungsreiches Fitnesstraining gehören deshalb für die Nummer eins im Damentennis zum Trainingsalltag. Nur ein starker Körper gibt die Sicherheit für die richtige Technik im richtigen Augenblick.

Tipp: Beidhändige Rückhand

Die besten Schläge mit links machen Linkshänder. Um auch als Rechtshänder den Schlag mit links zu verbessern, also eine bessere Rückhand schlagen zu können, muss man Schläge mit der linken Hand üben. Das ist anfangs ungewohnt, aber macht man das intensiv genug, erscheint die Rückhand easy!

Tipp: Vorhand

Wichtig ist ein breiter Stand, damit man auch in Bewegung keinen Platz verschenkt. Dann die rechte Schulter nach hinten nehmen, parallel geht die linke mit. Und darauf achten, dass bei allen Bewegungen der Kopf gerade bleibt!

Andre Agassi

Tipp: Hingabe

Andre Agassi gab Carlos Alcaraz in Las Vegas auf Nachfrage seinen wichtigsten Tipp mit auf den Weg: „Man kann im Training nicht immer 100 Prozent geben. An Tagen, an denen man nur 80 Prozent geben kann, muss man diese 80 Prozent aber zu 100 Prozent trainieren.“

Angelique Kerber

Tipp: Matchpraxis

Körperlich fit sein und fit sein für Matches sind unterschiedliche Dinge. Fitness ist die grundsätzliche Voraussetzung, um gut spielen zu können. Aber nur Matchpraxis bringt einen als Spieler weiter. Die besondere Anspannung, physisch aber auch mental, ist eine andere Belastung als im Training. Deshalb ist Matchpraxis so wichtig.

Alexander Zverev

Tipp: Vater als Trainer

Scharfer Analytiker, kluger Beobachter, Schlagentwickler, Vorbereiter auf den Gegner, Tonangeber im Team: „Für mich ist mein Vater der beste Trainer der Welt.“

Tipp: Hilfe annehmen

Ohne externe Hilfe kann man die eigenen Emotionen manchmal nicht verstehen und schon gar nicht kontrollieren. Die Einsicht in diese Erkenntnis ist wichtig, um einen Änderungsprozess in Gang zu setzen. Routinen helfen beispielsweise Alles-oder-nichts-Situationen zu überstehen und zu wissen, wann man wieder die Kontrolle über sich übernehmen

muss.