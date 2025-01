Wie genau funktioniert der aktuelle Davis Cup-Modus 2025?

Im neuen Davis Cup-Format 2025 trifft Deutschland zunächst in einem Auswärtsspiel auf Israel. Aber wie geht es danach eigentlich weiter?

Der Davis Cup hat eine Reihe von Reformen hinter sich und es ist selbst für Hardcore-Fans schwierig, da noch auf dem neuesten Stand zu sein. Für 2025 hat der Tennis-Weltverband ITF erneut einige Neuerungen eingeführt, die zu mehr Heim- und Auswärtsspielen führen. Aber der Reihe nach.

Wer spielt in der ersten Davis Cup-Runde 2025?

An diesem Wochenende startet die erste Qualifizierungsrunde für das „Davis Cup-Final 8“ am Ende des Jahres. Diese erste Runde wird in einem im „Home-and-Away“-Modus ausgerichtet, was bereits in den letzten Jahren üblich war. Schon länger sind für diese Partien nur noch zwei Tage nötig – und nicht wie ganz früher bei den alten Davis Cup-Schlachten drei. Der Hauptgrund: Die einzelnen Matches werden im „Best-of-3“-Fomat gespielt, ewig lange Fünf-Satz-Partien gibt es also nicht mehr. An welchen zwei Tagen genau gespielt wird, entscheidet das gastgebende Team. In der Regel sind es Freitag/Samstag oder Samstag/Sonntag. Die Norweger allerdings starteten ihr Duell gegen Argentinien bereits am Donnerstag. Der Abfolge der Matches ist aber immer gleich: An Tag eins gibt es zwei Einzel, an Tag zwei erst ein Doppel und dann noch zwei Einzel.

Für die erste Runde haben sich 26 Mannschaften qualifiziert. 14 dieser Teams standen 2024 in der finalen Gruppenphase, die es 2025 nicht mehr geben wird. Einige werden sich sicher erinnern: 2024 wurden im September in vier Vierergruppen in Bologna, Valencia, Manchester und Zhuhai die Teilnehmer für die Endrunde bestimmt. Alle Teams aus dieser Gruppenphase – bis auf die beiden Finalisten von 2024 (Italien und die Niederlande) – sind nun in der ersten Davis Cup-Runde 2025 vertreten. Hinzukommen zwölf Mannschaften, die sich 2024 in den Play Offs der ersten Weltgruppe für die erste Quali-Runde 2025 durchsetzen konnten.

Folgende Partien haben sich daraus ergeben und werden an diesem Wochenende entschieden: Norwegen-Argentinien, Schweden-Australien, Belgien-Chile, Kanada-Ungarn, Österreich-Finnland, Israel-Deutschland, Japan-Großbritannien, Taiwan-USA, Tschechien-Südkorea, Dänemark-Serbien, Schweiz-Spanien, Kroatien-Slowakei, Frankreich-Brasilien.

Was passiert in der zweiten Davis Cup-Runde 2025?

Auch in der zweiten Phase des Davis Cups 2025 wird es – und das ist neu – Heim- und Auswärtsspiele geben. Die zweite Qualifizierungsrunde wird vom 12. bis 14. September 2025 stattfinden. Die oben angesprochene, zwischengeschaltete Gruppenphase in vier unterschiedlichen Städten ist abgeschafft worden. Die meisten Profis sind darüber froh. Tatsächlich war es insbesondere 2024 für das deutsche Team absurd, in Zhuhai gegen Chile, die USA und die Slowakei spielen zu müssen.

Aber zurück ins neue Format: Die 13 Sieger-Teams aus der ersten Qualifizierungsrunde (s. oben) sind natürlich in der zweiten Runde dabei. Aufmerksame Leser und Leserinnen werden sich jetzt natürlich fragen: Wie soll ein KO-Modus mit 13 Mannschaften möglich sein? An dieser Stelle kommen die Niederlande ins Spiel: Als Finalist von 2024 haben sie in Runde eins ein Freilos. Und in Runde zwei müssen sie gegen den Sieger der Partie Norwegen-Argentinien ran. Auch die anderen Nationen wissen bereits, gegen wen sie im Falle eines Auftaktsieges treffen würden. Deutschland zum Beispiel müsste gegen den Sieger der Partie Japan-Großbritannien antreten.

Wer ist beim Davis Cup Final 8 dabei?

Nach der zweiten Qualifizierungsrunde gibt es insgesamt sieben Teams, die am Davis Cup-Finalturnier in Bologna vom 18. bis 23. November 2025 teilnehmen dürfen. Aber Moment mal, das Endturnier heißt doch „Final 8“? Richtig! Die achte Mannschaft ist automatisch der Gastgeber, was in diesem Fall auch gleichzeitig der Titelverteidiger ist – sehr praktisch. Heißt also: Italien hat an diesem Wochenende und auch im September spielfrei. Jannik Sinner & Co. müssen „nur“ zu den Davis Cup Final 8 antreten.

Das Finalturnier wird in einer Woche durchgezogen und startet mit vier Viertalfinalpartien. Bei den Davis Cup Final 8 ändert sich aber der Austragungsmodus der einzelnen Begegnungen. Sie finden dann nur an einem Tag statt und bestehen aus zwei Einzeln sowie einem Doppel. Wobei das Doppel nur dann gespielt wird, wenn es nach den Einzeln 1:1 steht.

Wie stehen die Chancen für das deutsche Davis Cup-Team?

Machen wir uns nichts vor: Auch ohne Alexander Zverev (hat keine Lust auf den Modus) und Jan-Lennard Struff (erkrankt) ist Deutschland im Auswärtsspiel gegen Israel haushoher Favorit. Teamchef Michael Kohlmann ist mit Yannick Hanfmann, Maximilian Marterer, dem Spitzendoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz sowie dem für Struff nachgerückten Daniel Masur nach Vilnius gereist. Israel musste sein Heimspiel aufgrund der unsicheren Lage in die Hauptstadt Litauens verlegen.

„Der Anspruch ist schon so, dass wir jede Partie gewinnen wollen“, sagte Kohlmann vor dem Duell, das auf Tennis Channel zu sehen ist (Freitag ab 16.30 Uhr und Samstag ab 12.30 Uhr). „Wir gehen es genauso an, als wenn wir in Malaga gegen Holland spielen. Wir versuchen es so schnell wie möglich zu entscheiden“, so der Teamchef.

Sollte deutsche Davis Cup-Team gewinnen, wovon auszugehen ist, trifft es im September auf Japan oder Großbritannien. In beiden Fällen wäre es ein Auswärtsspiel für Deutschland.

Wo wird der Davis Cup im TV/Stream übertragen?

Das Davis-Cup-Duell zwischen Deutschland und Israel wird vom Tennis Channel live und exklusiv übertragen. Kommentieren werden die zwei Tage Mario Harter und Christopher Kas. Mit dem Code „DC50“ erhält man unter www.tennischannel.de 50 Prozent Rabatt auf den ersten Monat eines Tennis Channel Abonnements (2,49 Euro statt 4,99 Euro). Im Registrierungsprozess das Monatsabo auswählen und „DC50“ im Feld „Gutscheincode“ eingeben. Das Abonnement ist dann jederzeit monatlich kündbar.