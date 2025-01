Davis Cup: Israel vs. Deutschland live auf Tennis Channel

Deutschland trifft in der ersten Qualifikationsrunde im Davis Cup auf Israel. Die Partie findet auf neutralem Boden in Vilnius statt.

Deutschland startet am Wochenende (31. Januar und 1. Februar) in die neue Davis-Cup-Saison. Der Gegner in der ersten Qualifikationsrunde ist Israel. Das deutsche Team tritt auswärts an. Allerdings wird die Partie nicht in Israel wegen der derzeitigen Lage im Land gespielt, sondern auf neutralem Boden in Vilnius (Litauen). Gespielt wird auf Hartplatz in der SEB-Arena in Litauens Hauptstadt. In der Mehrzweckhalle finden knapp 1.500 Zuschauer Platz.

Auch wenn Topspieler Alexander Zverev sowie Jan-Lennard Struff (krankheitsbedingte Absage) nicht dabei sind, geht das deutsche Davis-Cup-Team als klarer Favorit in die Partie. Zur Mannschaft gehören Yannick Hanfmann, Maximilian Marterer, Daniel Masur sowie das Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz. Gespielt wird im alten Davis-Cup-Format. Am Samstag finden zwei Einzel statt. Am Sonntag wird zunächst das Doppel gespielt, im Anschluss folgen zwei weitere Einzel – wenn überhaupt noch nötig. Start der Freitagspartien ist 16:30 Uhr deutscher Zeit. Am Samstag geht es um 12:30 Uhr los.

Davis Cup: Israel vs. Deutschland live und exklusiv auf Tennis Channel

Kein Spieler aus dem israelischen Team spielt derzeit eine Rolle im Welttennis. Der beste Einzelspieler ist Yshai Oliel auf Platz 531 im ATP-Ranking. Im Head-to-head gegen Israel führt Deutschland mit 3:0. Die letzte Partie fand 2004 in Aachen statt, die das deutsche Team mit 5:0 gewann. Bei einem Sieg gegen Israel trifft Deutschland vom 12. bis 14. September in der zweiten Qualifikationsrunde für das Davis-Cup-Finalturnier im November auf den Sieger der Partie Großbritannien gegen Japan.

Das Davis-Cup-Duell zwischen Deutschland und Israel wird vom Tennis Channel live und exklusiv übertragen. Kommentieren werden die zwei Tage Mario Harter und Christopher Kas. Mit dem Code „DC50“ erhält man unter www.tennischannel.de 50 Prozent Rabatt auf den ersten Monat eines Tennis Channel Abonnements (2,49 Euro statt 4,99 Euro). Im Registrierungsprozess das Monatsabo auswählen und „DC50“ im Feld „Gutscheincode“ eingeben. Das Abonnement ist dann jederzeit monatlich kündbar.