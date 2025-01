Viktor Troicki über Djokovic: „Ich finde, Novak wird immer schlechter behandelt“

Der serbische Davis-Cup-Teamchef Viktor Troicki kritisierte den Umgang mit Novak Djokovic bei den Australian Open scharf.

Es war einer der großen Aufreger bei den Australian Open. Nach seinem Achtelfinalsieg gegen Jiri Lehecka (Tschechien) verweigerte Novak Djokovic das obligatorische On Court-Interview. Der Serbe nahm dem verdutzten Jim Courier das Mikrofon ab und sagte zum Publikum: „Vielen Dank, dass ihr heute Abend hier seid. Ich weiß eure Anwesenheit und Unterstützung zu schätzen. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Danke.“

Kurz darauf erklärte Djokovic in der Pressekonferenz seinen seltsamen Auftritt. „Vor ein paar Tagen hat ein berühmter Sportjournalist, der für den offiziellen Sender Channel 9 hier in Australien arbeitet, serbische Fans verhöhnt und beleidigende und verletzende Kommentare mir gegenüber abgegeben. Seitdem hat er sich nicht öffentlich entschuldigt. Channel 9 auch nicht. Da es sich also um einen offiziellen Sender handelt, habe ich mich entschieden, Channel 9 keine Interviews zu geben. Ich habe nichts gegen Jim Courier oder die australische Öffentlichkeit. Es war eine sehr unangenehme Situation für mich, heute auf dem Platz zu stehen“, sagte Djokovic.

Novak Djokovic says thank you very much for your support to the crowd and skips the on-court interview with Jim Courier.

He was bothered by the crowd, especially in the 3d set.pic.twitter.com/cUyhq3FLXR

— edgeAI (@edgeAIapp) January 19, 2025