Djokovic verweigert On-Court-Interview: „Hatte auf eine Entschuldigung gehofft“

Novak Djokovic gewann sein Achtelfinale bei den Australian Open 2025 klar gegen Jiri Lehecka. Danach wollte er allerdings kein Sieger-Interview auf dem Platz geben. Warum nicht?

Aufreger nach einem recht unproblematischen Drei-Satz-Sieg: Novak Djokovic hatte 6:3, 6:4, 7:6 gegen Jiri Lehecka gewonnen und damit das Hammer-Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz klargemacht. Die Fans in der Rod Laver Arena und Millionen Zuschauer vor den Streams oder TV-Geräten warteten gespannt auf eine Einschätzung zum anstehenden Giganten-Match.

Aber Djokovic gab dem zum Gespräch bereitstehenden Jim Courier kein On-Court-Interview – so wie man es von dem Sieger einer Partie gewohnt ist. Stattdessen nahm Djokovic dem verdutzten Courier das Mikrofon ab und sagte zum Publikum: „Vielen Dank, dass ihr heute Abend hier seid. Ich weiß eure Anwesenheit und Unterstützung zu schätzen. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Danke.“ Was hatte das denn zu bedeuten?

Novak Djokovic says thank you very much for your support to the crowd and skips the on-court interview with Jim Courier.

He was bothered by the crowd, especially in the 3d set.pic.twitter.com/cUyhq3FLXR

