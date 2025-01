Zverev über Eva Lys: „Unglaubliche Story“

Alexander Zverev sprach nach seinem Einzug ins Viertelfinale bei den Australian Open über den Lauf der Hamburgerin Eva Lys.

Zwei Hamburger stehen im Achtelfinale der Australian Open. Mit dem einen, Alexander Zverev, der inzwischen das Viertelfinale erreicht hat, konnte man rechnen. Die andere Hamburgerin, Eva Lys, schreibt in Melbourne ihr persönliches Märchen und erreichte als erster Lucky Loser der Turniergeschichte das Achtelfinale der Damenkonkurrenz bei den Australian Open. „Das ist natürlich eine unglaubliche Story. Sie spielt gegen Iga auf dem Center Court, das soll sie genießen. Ich finde, dass sie sich das auch sehr verdient hat“, sagte Zverev über das bevorstehende Duell von Lys gegen die Weltranglistenzweite Iga Swiatek – in der Night Session in der Rod Laver Arena.

Zverev über Eva Lys: „Von vielen Leuten gehört, dass sie unfassbar talentiert ist”

Lys hat mit ihrem Lauf in Melbourne nach langer Zeit endlich den Einzug in die Top 100 geschafft. „Ich hoffe einfach, dass sie das Erlebnis auch mitnimmt und die nächsten Turniere auch so spielen kann. Nicht dass es jetzt irgendwie ein einwöchiges Ding bleiben wird“, sagte Zverev. Der Weltranglistenzweite kennt seine Kollegin aus Hamburg nicht gut. Das liegt auch daran, dass Zverev seit Jahren im Fürstentum Monaco wohnt und nur sporadisch in Hamburg ist, wo Lys für den Club an der Alster spielt.

„Ich kenne sie natürlich jetzt nicht super gut. Ich habe aber von vielen Leuten gehört, dass sie unfassbar talentiert sei und auch sehr, sehr gut spielen kann. Ich hoffe, dass sie das jetzt auch weiterhin zeigt und in den nächsten Wochen im Ranking weiter hochkommt“, sagte Zverev über die 23-jährige Hamburgerin.