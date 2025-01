Tommy Paul: 5 Fakten zum Zverev-Gegner

Tommy Paul ist der Viertelfinalgegner von Alexander Zverev bei den Australian Open. Wir stellen den 27-jährigen US-Amerikaner näher vor.

Alexander Zverev steht bei den Australian Open im Viertelfinale. Im Achtelfinale geht es nun gegen Tommy Paul, in Melbourne an 12 gesetzt. Gegen den US-Amerikaner liegt Zverev im Head-to-Head mit 0:2 hinten. Er verlor beide Duelle jeweils auf Hartplatz, 2020 in Acapulco und 2022 in Indian Wells. „Beim Match in Acapulco 2020 habe ich zahlreiche Doppelfehler serviert und meine eigenen Probleme gehabt. In Indian Wells hat er vor allem bei den wichtigen Punkten sehr gut gespielt. Das werde ich mir anschauen“, sagte Zverev über die beiden Vergleiche. Der Weltranglistenzweite hat großen Respekt vor der Entwicklung von Paul, mit dem sich seine Wege sonst nur noch einmal bei einem Training in Shanghai im Vorjahr gekreuzt haben. „Er ist jetzt ein absoluter Topspieler. Er agiert clever, kann oft Taktik und Tempo wechseln und verfügt über ein großes Repertoire“, sagte Zverev.

Wir stellen Tommy Paul mit fünf Fakten etwas näher vor.

1. Steckbrief von Tommy Paul

Tommy Paul wurde am 17.05.1997 in Vorhees Township im US-Bundesstaat New Jersey geboren. Er zog, als er drei Monate alt war, mit seiner Familie nach Greenville im US-Bundesstaat North Carolina. Paul hat einen Bruder, Dylan, und eine Schwester, Jessy Lynn. In Greenville begann er im Alter von sieben Jahren, Tennis zu spielen. Er wuchs auf Sandplätzen auf, weshalb sich der US-Amerikaner auf diesem Untergrund recht wohl fühlt. Sein Lieblingsbelag ist aber Hartplatz. Tommy Paul ist 1,85 Meter groß, Rechtshänder und spielt die Rückhand beidhändig. Ein großes Hobby von ihm ist Angeln.

2. Erfolgreicher Junior

Bis zu seinem 18. Lebensjahr war Tommy Paul auf der Junioren-Tour unterwegs. Hier erreichte er zwei Grand-Slam-Endspiele: 2015 bei den French Open und im gleichen Jahr bei den US Open. In Paris setzte er sich gegen seinen Landsmann und Freund Taylor Fritz durch. Bei den US Open unterlag er seinem Kumpel Fritz im Finale. In seiner Junioren-Karriere arbeitete er sich bis auf Platz drei hoch. Im gleichen Jahr stieg er auf die Profi-Tour ein.

3. Schwieriger Beginn auf Profiebene

Tommy Paul hatte Anpassungsprobleme bei den Profis. Es dauerte bis zum Jahr 2019, bis er in die Top 100 vorstieß. Das lag auch an verschiedenen Verletzungen. Zwischen 2018 und 2019 pausierte der US-Amerikaner über acht Monate. Seine erste Verletzung am rechten Ellenbogen zwang ihn 2018 zu einer Auszeit von fünf Monaten. 2019 folgte eine dreimonatige Pause aufgrund einer Blessur am linken Knie. Paul hatte zudem zu Beginn seiner Karriere mit dem Leben als Profisportler seine Schwierigkeiten. „Ich hatte Freunde, studierte an der Uni, ging auf Partys und blieb bis spät in die Nacht“, sagte er in einem Interview mit dem iconmagazine. Der Einstieg auf die Profi-Tour fiel ihm schwer, er beneidete seine Klassenkameraden, die genau dieses Leben weiterführen konnten. „Ich habe den Sport gehasst, weil er mir alles genommen hat. Aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr merke ich, dass es noch viel mehr Dinge gibt, die ich liebe. Ich bin ein Glückspilz“, fügte er hinzu. Nach der Corona-Pandemie startete auf der ATP-Tour durch, gewann bislang vier ATP-Titel und erreichte bei den Australian Open 2023 das Halbfinale. Im Vorjahr zog er in Wimbledon ins Viertelfinale ein und gewann mit Kumpel Taylor Fritz die Bronzemedaille im Doppel bei den Olympischen Spielen in Paris. Paul wird dank des Viertelfinaleinzugs bei den Australian Open nach dem Turnier erstmals die Top 10 im ATP-Ranking erreichen.

4. Tommy Paul will Spaß haben

Tommy Paul ist für seine aggressive, attackierende Vorhand bekannt. Gerade an der Grundlinie profitiert der 27-Jährige von einer exzellenter Beinarbeit. Er rückt auch gerne zügig ans Netz auf, sofern das notwendig ist. Für Paul steht neben aller Ernsthaftigkeit als Profispieler vor allem der Spaß im Vordergrund. „Ich will, dass die Leute Spaß haben, mich zu sehen. Sie sollen sehen, dass ich Spaß habe und es genießen, mir zuzuschauen. Ich möchte kein langweiliger Typ auf dem Platz sein“, sagte er.

5. Seine Freundin Paige Lorenze ist eine Influencerin

Die Freundin von Tommy Paul ist Paige Lorenze, eine Unternehmensgründerin und sehr bekannte Influencerin, mit der er seit 2022 liiert ist. Ihre Firma „dairy boy“ vertreibt Accessoires wie Kappen oder Taschen sowie weitere Kleidungsstücke. Auf Instagram hat Lorenze 879.000 Follower, während Paul derzeit nur auf 339.000 Follower kommt. Paige Lorente begleitet ihren Freund häufig zu den Turnieren und postet Video-Blogs bei YouTube darüber. Beim Turniersieg von Paul beim Rasenturnier im Londoner Queen’s Club sorgte Paige Lorenze für Schlagzeilen, als sie sich auf fast jedes Pokalfoto drängelte, vehement Küsse von ihrem Freund einforderte und beim Pokalshooting in der Umkleide auf dem Schoß ihres Partners saß.