Ugo Humbert: 5 Fakten zum Zverev-Gegner

Ugo Humbert ist der Achtelfinalgegner von Alexander Zverev bei den Australian Open. Wir stellen den 26-jährigen Franzosen näher vor.

Alexander Zverev steht bei den Australian Open ohne Satzverlust im Achtelfinale. Das ist ihm zuvor in seiner Karriere nur einmal gelungen. Im Achtelfinale geht es nun gegen Ugo Humbert, in Melbourne an 14 gesetzt. Gegen den Franzosen führt Zverev im Head-to-Head mit 2:1. Noch besser für den Weltranglistenzweiten: Humbert ist Linkshänder, Zverev hat die letzten 25 Duelle mit Linkshändern gewonnen. Seine letzte Niederlage gegen einen „Leftie“ datiert vom Davis-Cup-Duell gegen die Schweiz im Februar 2023. Zverevs Gegner: Marc-Andrea Huesler.

1. Steckbrief von Ugo Humbert

Ugo Humbert wurde am 26. Juni 1998 in Metz in Frankreich geboren. Seine Eltern haben eine Metzgerei. Nachdem er immer sehr interessiert seinem Vater beim Tennis zusah, fing er im Alter von fünf Jahren mit dem Tennissport an. Knapp sieben Jahre später verließ er sein Zuhause, um in Poitiers im Trainingscenter des französischen Tennisverbands zu spielen. Humbert ist 1,88 Meter groß, Linkshänder und spielt die Rückhand beidhändig.

2. Finalspezialist

Ugo Humbert gewann in Auckland im Januar 2020 seinen ersten Titel auf der ATP-Tour. Seine ersten sechs Finals konnte der Franzose allesamt gewinnen, darunter 2021 in Halle, als er auf dem Weg zum Titelgewinn unter anderem Alexander Zverev besiegte. In seinen letzten beiden Endspielen ging Humbert jedoch als Verlierer vom Platz, zuletzt beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy, wo er mit 2:6, 2:6 gegen Zverev chancenlos war.

3. Beste Saison

Letztes Jahr spielte Ugo Humbert die beste Saison seiner Karriere mit vier Finals auf der ATP-Tour. Das Jahr 2024 beendete er auf Platz 14. Bestes ATP-Ranking: 13. „Zu Beginn des letzten Jahres hatte ich eine harte Zeit. Ich habe mir extrem viel Druck gemacht. Das ist etwas, was man lernen muss, damit umzugehen. Die Dinge sind nun deutlich besser. Ich gehe so weit zu sagen, dass ich es nun liebe, in den meisten Matches der Favorit zu sein“, sagte Humbert.

4. Grand-Slam-Fluch

Ugo Humbert konnte anders als auf der ATP-Tour bei den Grand-Slam-Turnieren noch nicht komplett überzeugen. Bei den diesjährigen Australian Open stieß er erst zum dritten Mal ins Achtelfinale vor. In ein Viertelfinale hat er es bislang noch nicht geschafft. Sein erstes Grand-Slam-Turnier spielte er bei den French Open 2018, wo er in der ersten Quali-Runde scheiterte. Bei den US Open 2018 stand er erstmals im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers.

5. Guter Klavierspieler

Humbert ist ein Feingeist. So gut er mit dem Schläger umgeht, so begnadet sind seine Künste am Klavier. Mit fünf Jahren begann er, Klavier zu spielen. Mit zwölf Jahren bekam er von seinen Eltern ein Keyboard geschenkt und übte stets eine Stunde am Tag. Immer wenn Humbert ein Klavier im Foyer eines Hotels auf ATP-Turnieren sieht, zieht es ihn magisch zu den Tasten – und dann begeistert er seine Zu­hörer. „Musik ist ein wichtiger Teil in meinem Leben. Vor meinen Matches höre ich stets Musik. Wenn man Klavier spielt, ist man nur für sich. Es ist schön, diese Zeit für sich allein zu haben. Im Tennis ist es das Gegenteil“, sagt der „Piano Man“, wie er in der Tennisszene heißt.